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30. septembra 2026
Guardiola vyjadril podporu Manchestru City po potvrdení, že klub porušil množstvo finančných predpisov Premier League
Tagy: Premier League
Bývalý tréner "The Citizens" vyjadril plnú podporu klubu po rozhodnutí vedenia súťaže. Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa zastal svojho niekdajšieho zamestnávateľa - anglický klub ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý tréner "The Citizens" vyjadril plnú podporu klubu po rozhodnutí vedenia súťaže.
Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa zastal svojho niekdajšieho zamestnávateľa - anglický klub Manchester City. Vyjadril mu silnú podporu po tom, čo boli "The Citizens" usvedčení z viac ako stovky porušení finančných pravidiel Premier League.
Guardiola klub viedol desať rokov a získal počas tohto obdobia 20 rôznych trofejí, odišiel z organizácie v máji. Na platforme X napísal, že chce, aby každý fanúšik Man City vedel, že je tu pre nich viac než kedykoľvek predtým.
"Som, vždy som bol a vždy budem za svoj klub, svojho majiteľa, svojho predsedu, generálneho riaditeľa Ferrana Soriana, hráčov, zamestnancov, Enza Marescu a vás, našich jedinečných fanúšikov," zdôraznil Guardiola. Dodal, že spoločne to prekonajú a vyjadruje svoju lásku všetkým zúčastneným.
Guardiola je známy svojimi úspechmi vo futbale ako tréner a jeho podpora prichádza v čase, keď klub čelí veľkým výzvam v súvislosti s porušeniami finančných predpisov. Počas svojej kariéry v klube bol právoplatnou oporou, ktorá doviedla tím k významným úspechom a jeho vyjadrenie posilňuje morálku fanúšikov.
Klub je teraz pod drobnohľadom Premier League, keďže podľa vyhlásenia vo viac ako stovke prípadov porušil pravidlá, čo môže mať ďalekosiahle dôsledky na jeho budúcnosť.
Zdroj: SITA.sk - Guardiola vyjadril podporu Manchestru City po potvrdení, že klub porušil množstvo finančných predpisov Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa zastal svojho niekdajšieho zamestnávateľa - anglický klub Manchester City. Vyjadril mu silnú podporu po tom, čo boli "The Citizens" usvedčení z viac ako stovky porušení finančných pravidiel Premier League.
Guardiola klub viedol desať rokov a získal počas tohto obdobia 20 rôznych trofejí, odišiel z organizácie v máji. Na platforme X napísal, že chce, aby každý fanúšik Man City vedel, že je tu pre nich viac než kedykoľvek predtým.
"Som, vždy som bol a vždy budem za svoj klub, svojho majiteľa, svojho predsedu, generálneho riaditeľa Ferrana Soriana, hráčov, zamestnancov, Enza Marescu a vás, našich jedinečných fanúšikov," zdôraznil Guardiola. Dodal, že spoločne to prekonajú a vyjadruje svoju lásku všetkým zúčastneným.
Guardiola je známy svojimi úspechmi vo futbale ako tréner a jeho podpora prichádza v čase, keď klub čelí veľkým výzvam v súvislosti s porušeniami finančných predpisov. Počas svojej kariéry v klube bol právoplatnou oporou, ktorá doviedla tím k významným úspechom a jeho vyjadrenie posilňuje morálku fanúšikov.
Klub je teraz pod drobnohľadom Premier League, keďže podľa vyhlásenia vo viac ako stovke prípadov porušil pravidlá, čo môže mať ďalekosiahle dôsledky na jeho budúcnosť.
Zdroj: SITA.sk - Guardiola vyjadril podporu Manchestru City po potvrdení, že klub porušil množstvo finančných predpisov Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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