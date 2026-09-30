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 24hod.sk    Šport

30. septembra 2026

Guardiola vyjadril podporu Manchestru City po potvrdení, že klub porušil množstvo finančných predpisov Premier League


Tagy: Premier League

Bývalý tréner "The Citizens" vyjadril plnú podporu klubu po rozhodnutí vedenia súťaže. Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa zastal svojho niekdajšieho zamestnávateľa - anglický klub ...



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britain_soccer_premier_league_13643 scaled 1 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý tréner "The Citizens" vyjadril plnú podporu klubu po rozhodnutí vedenia súťaže.


Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola sa zastal svojho niekdajšieho zamestnávateľa - anglický klub Manchester City. Vyjadril mu silnú podporu po tom, čo boli "The Citizens" usvedčení z viac ako stovky porušení finančných pravidiel Premier League.

Guardiola klub viedol desať rokov a získal počas tohto obdobia 20 rôznych trofejí, odišiel z organizácie v máji. Na platforme X napísal, že chce, aby každý fanúšik Man City vedel, že je tu pre nich viac než kedykoľvek predtým.

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"Som, vždy som bol a vždy budem za svoj klub, svojho majiteľa, svojho predsedu, generálneho riaditeľa Ferrana Soriana, hráčov, zamestnancov, Enza Marescu a vás, našich jedinečných fanúšikov," zdôraznil Guardiola. Dodal, že spoločne to prekonajú a vyjadruje svoju lásku všetkým zúčastneným.

Guardiola je známy svojimi úspechmi vo futbale ako tréner a jeho podpora prichádza v čase, keď klub čelí veľkým výzvam v súvislosti s porušeniami finančných predpisov. Počas svojej kariéry v klube bol právoplatnou oporou, ktorá doviedla tím k významným úspechom a jeho vyjadrenie posilňuje morálku fanúšikov.

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Klub je teraz pod drobnohľadom Premier League, keďže podľa vyhlásenia vo viac ako stovke prípadov porušil pravidlá, čo môže mať ďalekosiahle dôsledky na jeho budúcnosť.


Zdroj: SITA.sk - Guardiola vyjadril podporu Manchestru City po potvrdení, že klub porušil množstvo finančných predpisov Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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