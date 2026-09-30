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30. septembra 2026
Vedenie NBA je údajne blízko výberu nových majiteľov tímu v Las Vegas
Tagy: NBA
Cena za franšízu sa odhaduje na rekordných 12 až 13 miliárd dolárov plus náklady na novú arénu. Zámorská basketbalová NBA sa chystá v najbližšej dobe vybrať majiteľov pre nový tím v Las Vegas, ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Cena za franšízu sa odhaduje na rekordných 12 až 13 miliárd dolárov plus náklady na novú arénu.
Zámorská basketbalová NBA sa chystá v najbližšej dobe vybrať majiteľov pre nový tím v Las Vegas, pričom cena za franšízu sa odhaduje na rekordných 12 až 13 miliárd dolárov plus náklady na novú arénu. Informuje o tom ESPN.
Liga aktuálne zvažuje vznik dvoch nových tímov, jeden v Las Vegas a druhý v meste Seattle, čím by sa počet klubov NBA zvýšil na 32, potenciálne už od roku 2028.
V hre údajne zostali tri ponuky na nový tím v Las Vegas. Prvú vedie dedička Walmartu Nancy Walton Laurieová, druhú kanadský miliardár Steve Apostolopoulos a tretiu vlastník hokejového tímu Vegas Golden Knights Bill Foley.
Správna rada NBA v marci schválila prieskum trhov v Las Vegas a Seattle s očakávaným formálnym schválením expanzie do decembra. Pre Las Vegas sa plánuje výstavba novej špeciálnej basketbalovej arény na južnej časti "Stripu", hoci Bill Foley navrhol aj využitie už existujúcej haly T-Mobile Arena, kde sídli jeho hokejový klub.
Las Vegas je už známe ako miesto konania NBA Summer League medzi sezónami a T-Mobile Arena hostila semifinále a finále prvých troch ročníkov Pohára NBA. Napriek tomu mesto na juhu Nevady nikdy nemalo vlastný tím NBA.
Nový tím v Seattli by mal hrať v hale Climate Pledge Arena, domove hokejistov Seattle Kraken a na mieste bývalého sídla tímu Seattle SuperSonics, ktorý sa v roku 2008 presťahoval do Oklahoma City. Rozhodnutie o majiteľoch tímu v Seattli sa očakáva neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie NBA je údajne blízko výberu nových majiteľov tímu v Las Vegas © SITA Všetky práva vyhradené.
Zámorská basketbalová NBA sa chystá v najbližšej dobe vybrať majiteľov pre nový tím v Las Vegas, pričom cena za franšízu sa odhaduje na rekordných 12 až 13 miliárd dolárov plus náklady na novú arénu. Informuje o tom ESPN.
Liga aktuálne zvažuje vznik dvoch nových tímov, jeden v Las Vegas a druhý v meste Seattle, čím by sa počet klubov NBA zvýšil na 32, potenciálne už od roku 2028.
V hre údajne zostali tri ponuky na nový tím v Las Vegas. Prvú vedie dedička Walmartu Nancy Walton Laurieová, druhú kanadský miliardár Steve Apostolopoulos a tretiu vlastník hokejového tímu Vegas Golden Knights Bill Foley.
Správna rada NBA v marci schválila prieskum trhov v Las Vegas a Seattle s očakávaným formálnym schválením expanzie do decembra. Pre Las Vegas sa plánuje výstavba novej špeciálnej basketbalovej arény na južnej časti "Stripu", hoci Bill Foley navrhol aj využitie už existujúcej haly T-Mobile Arena, kde sídli jeho hokejový klub.
Las Vegas je už známe ako miesto konania NBA Summer League medzi sezónami a T-Mobile Arena hostila semifinále a finále prvých troch ročníkov Pohára NBA. Napriek tomu mesto na juhu Nevady nikdy nemalo vlastný tím NBA.
Nový tím v Seattli by mal hrať v hale Climate Pledge Arena, domove hokejistov Seattle Kraken a na mieste bývalého sídla tímu Seattle SuperSonics, ktorý sa v roku 2008 presťahoval do Oklahoma City. Rozhodnutie o majiteľoch tímu v Seattli sa očakáva neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie NBA je údajne blízko výberu nových majiteľov tímu v Las Vegas © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NBA
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