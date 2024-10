Guardiolovi vadí, že Premier League nechce odložiť úvod budúcej sezóny

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola sa v piatok na tlačovej konferencii posťažoval na vedenie Premier League. To údajne nechce odložiť úvodne zápasy sezóny 2025/26 a predĺžiť tak hráčom obdobie regenerácie po majstrovstvách sveta klubov.



City a FC Chelsea budú dva anglické kluby, ktoré sa predstavia na rozšírených MS klubov v USA, ktoré sa začnú 15. júna 2025 a finálový duel majú na programe 13. júla. "Kluby žiadali odložiť štart ligy o dva-tri týždne, no Premier League to neumožní. V žiadnom prípade," vyjadril Guardiola kritiku podľa BBC. Anglické médium však dodalo, že podľa jeho informácií prebehli iba neformálne rozhovory k tejto téme a City nepodalo žiadnu oficiálnu žiadosť o odloženie úvodu budúcej sezóny, ktorá ešte nemá stanovený presný začiatok.