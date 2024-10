Weiss ml. už podľa Kmotríka necíti, že môže Slovanu pomôcť na ihrisku

Slovenský futbalista Vladimír Weiss mladší zostáva v tréningovom procese ŠK Slovan Bratislava, nebude však už pomáhať mužstvu priamo na ihrisku. Zápas proti Manchestru City v Lige majstrov však nebol jeho posledný, klub mu plánuje pripraviť oficiálnu rozlúčku.





"Vlado Weiss je naším kapitánom, veľkou osobnosťou na ihrisku i v kabíne. Snažil som sa ho presvedčiť, že stále má mužstvu čo dať, a že je pre nás naďalej platný. Musíme však rešpektovať jeho rozhodnutie, Vlado už jednoducho vnútorne necítil, že môže tímu na ihrisku pomôcť. Sám to vnútorne prežíval, na klube a mužstve mu veľmi záleží. Zostáva preto pri mužstve i v tréningovom procese a bude sa snažiť pomôcť aspoň v rámci kabíny. Nebude však už nastupovať do zápasov. Konkrétne dôvody, prečo to tak je, vysvetlí sám," uviedol vo vyhlásení prostredníctvom oficiálnej klubovej webstránky generálny riaditeľ "belasých" Ivan Kmotrík mladší.Samotný hráč sa k tejto téme vyjadrí v najbližších dňoch. "S Vladom sme dohodnutí, že ho určite ešte uvidíte v belasom drese. Pripravíme mu takú rozlúčku, akú si futbalista jeho formátu zaslúži. Chceme, aby sa mu fanúšikovia mohli poďakovať za všetko, čo urobil pre Slovan a slovenský futbal a aby sa aj on mohol s nimi pekne rozlúčiť. Určite teda ešte za nás nastúpi," prezradil Kmotrík ml.