Guatemala sa po 92 rokoch dočkala a oslavuje historicky prvé zlato z olympiády. Národnou hrdinkou sa stala Ruanová

Zmena života po vzácnej skúsenosti

Guatemalskí športovci získali už dva cenné kovy

1.8.2024 (SITA.sk) - Športovci z Guatemaly súťažia na scéne olympijských hier už 92 rokov, no premiérové zlato vybojovali až tento rok v Paríži. Doslova národnou hrdinkou sa vo francúzskej metropole stala 29-ročná strelkyňa Adriana Ruanová Olivová, ktorá v stredu triumfovala v ženskom trape, a to dokonca v novom olympijskom rekorde. Ten doteraz patril Slovenke Zuzane Rehák Štefečekovej (43), Ruanová Olivová ho vylepšila na 45 presných výstrelov z 50 rán.„Ani nemôžem uveriť, že je to naozaj tak. Som veľmi šťastná. Je mi cťou, že tu môžem byť. Nebolo ľahké sa sem dostať. Chcem poďakovať Guatemale a tiež môjmu otcovi,“ povedala pre informačný servis OH 2024 Ruanová Olivová.Tá to pôvodne skúšala ako gymnastka, no po zranení chrbtice v tínedžerskom veku s ňou musela prestať. Na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro pôsobila Ruanová Olivová ako dobrovoľníčka. A táto skúsenosť jej nakoniec zmenila život.„Povedala som si, že keď tam nemôžem byť ako športovkyňa, možno by som mohla ako dobrovoľníčka. A tak som sa prihlásila. Pridelili ma na streľbu, kde som sa dívala na súťaže a vtedy mi napadla myšlienka: 'Ak mi to nevyšlo v gymnastike, mohlo by sa to podariť v streľbe'.“Kým pred OH 2024 mala Guatemala na konte iba jednu medailu, striebro chodca Ericka Barronda z pretekov na 20 km v Londýne 2012, v Paríži guatemalskí športovci získali už dva cenné kovy. Deň pred Ruanovou Olivovou sa na stupeň víťazov postavil i strelec Jean Pierre Brol Cardenas, ktorému na krk zavesili bronzovú medailu za 3. miesto v trape mužov.