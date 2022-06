Guľa je novým trénerom Dunajskej Stredy. Klub verí, že prinesie atraktívny futbal plný energie a vášne

Atraktívny futbal plný energie a vášne

Guľa verí v úspešnosť klubu

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda vymenoval za svojho nového hlavného trénera Adriána Guľu, so 46-ročným odborníkom podpísal zmluvu na dva roky s možnosťou predĺženia spolupráce o ďalšiu sezónu.Spolu s Guľom prichádzajú do fortunaligového mužstva aj tréner brankárov Pavol Hrnčiarik, kondičný tréner Martin Kojnok a videoanalytik Ladislav Kubalík. Z pôvodného realizačného tímu pokračuje iba kondičný tréner Csaba Gábriš. Ako informuje oficiálny web DAC, meno Guľovho asistenta klub oznámi čoskoro."Hľadali sme cieľavedomého a skúseného trénera s výsledkami, ktorý má v životopise ligový titul a významné skúsenosti s európskym futbalom. Na lavičke Žiliny, Plzne a slovenskej reprezentácie do 21 rokov na tieto méty dosiahol. Od jeho príchodu si sľubujeme návrat herného štýlu typického pre DAC, teda dominantný a atraktívny futbal plný energie a vášne. Sme veľmi šťastní, že môžeme Adriána a jeho štáb privítať v našom klube a prajeme im veľa úspechov s naším tímom,“ vyhlásil športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele , citoval ho oficiálny klubový web.Guľa naposledy trénoval poľský klub Wisla Krakov, v ktorom skončil vo februári 2022. Predtým viedol rok a pol českú Viktoriu Plzeň , v rokoch 2018 až 2020 stál na lavičke slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Najväčšie úspechy v trénerskej kariére dosiahol ako kouč MŠK Žilina , ktorý v sezóne 2016/2017 dotiahol k zatiaľ poslednému majstrovskému titulu.V roku 2015 sa so "šošonmi" dostal do play-off Európskej ligy. Pred päťročným pôsobením v Žiline bol Guľa v rokoch 2009 až 2013 trénerom AS Trenčín , s ktorým v roku 2011 postúpil do najvyššej súťaže a o dva roky neskôr získal s mužstvom ligový bronz."Mám veľmi príjemné pocity. Teším sa na prácu pre DAC, ktorý je silný, kvalitný a rešpektovaný klub. Prichádzam s maximálnym odhodlaním urobiť všetko pre klub, pre hráčov a pre fanúšikov, aby boli šťastní a s radosťou chodili na štadión a rovnako aj domov zo štadióna s pocitom, že mužstvo pracuje naplno, ukazuje kvalitnú hru, rozvíja sa a je úspešné. Zhodujeme sa s vysokými ambíciami klubu dosahovať nielen špičkové výsledky, ale aj výkonnosť jednotlivcov a celého mužstva. Verím, že pomôžem svojou časťou, aby bol DAC naďalej veľmi úspešný a rešpektovaný klub," uviedol Guľa, ktorý sa stal 29. hlavným koučom DAC v najvyššej súťaži.