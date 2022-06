Sagan je za triumf na pretekoch Okolo Švajčiarska vďačný, niektorú z etáp vyhral už po osemnástykrát (video)

Takýto šprint je lotériou

Záver viedol po rovine

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Bez šiestich dní presne rok čakal slovenský elitný cyklista Peter Sagan na triumf v pretekoch. Vlani 20. júna sa stal víťazom národného šampionátu v Bánovciach nad Bebravou, odvtedy sa o to pokúšal márne, aj keď v septembri ovládol celkovú klasifikáciu na Okolo Slovenska.Čakanie ukončil v utorok na pretekoch Okolo Švajčiarska, na ktorých uspel v 3. etape v špurte pelotónu. Pripísal si premiérový triumf vo farbách tímu TotalEnergies , na páske zdolal Francúza Bryana Coquarda (Cofidis), Nóra Alexandra Kristoffa (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) aj Brita Thomasa Pidcocka (Ineo Grenadiers)."Čo ja viem, že či mám nejaké špeciálne pocity teraz. Ako som si zvykol prehrávať, tak som aj zvyknutý vyhrávať," poznamenal Peter Sagan s úsmevom pre RTVS.Pokračoval: "Som veľmi rád, že som mohol vyhrať. Ďakujem tímu, ako vždy. Celý deň pracovali spolu s Intermarché, Bahrainom aj BikeExchange. Ukontrolovali sme to a sme radi, že sa to podarilo premeniť na víťazstvo. Takýto šprint je lotériou a dnes vyšla mne."Preteky Okolo Švajčiarka svedčia Petrovi Saganovi, na tomto podujatí totiž vyhral niektorú z etáp už osemnástykrát."Na to, aké boli kopce, som ich pretrpel celkom v pohode a dobré bolo, že záver bol po rovine. Ďalšie etapy budú v záveroch ťažšie. Uvidíme, či sa ešte niečo bude dať 'ušmotliť'. Ak nie, nevadí, cieľom bude ďalej sa pripravovať na Tour a dokončiť to v zdraví, lebo bude to náročné," doplnil 32-ročný žilinský rodák.