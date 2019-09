Guľa ocenil konfrontáciu s DAC, kvalifikáciu ME21 na štarte

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Dunajská Streda 11. septembra (TASR) - Po prehre 1:2 v Azerbajdžane v ouvertúre kvalifikácie ME 2021 si slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvolila konfrontáciu s netradičným súperom, keď nastúpila proti vicemajstrovi Fortuna ligy z uplynulej sezóny. Utorňajší prípravný zápas s FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý sa skončil nerozhodne 3:3, odhalil silné i slabé stránky zverencov Adriána Guľu. Ten ocenil prínos stretnutia s tímom zo Žitného ostrova.Vstup do zápasu jeho mužstvu nevyšiel, po polhodine Dunajská Streda viedla už dvojgólovým rozdielom. Mladí Slováci v druhom polčase zmazali dvojgólové manko a napokon dokázali odpovedať aj na presný zásah Taiwoa na 3:2 z pohľadu domácich.uviedol kormidelník dvadsaťjednotky.Po prehre v Baku zvolil netradičnú konfrontáciu, jeho tím nastúpil proti ligistovi.Proti Dunajskej Strede sa gólovo presadil útočník bratislavského Slovana David Strelec.doplnil Strelec.V kvalifikácii sa mladí Slováci najbližšie predstavia 9. októbra v Lichtenštajnsku, o šesť dní neskôr privítajú v Dunajskej Strede favorita skupiny Francúzsko.