NHL: Ružička strelil víťazný gól Calgary v prípravnom zápase nováčikov

Adam Ružička (vľavo), archívna snímka.

New York 11. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička sa v noci na stredu jedným gólom podieľal na víťazstve Calgary v prípravnom zápase s Edmontonom (3:1). Dvadsaťročný krídelník zvýšil v prvej tretine zblízka na 2:0 pre domácich, jeho presný zásah sa napokon ukázal byť víťazný. Duel sa hral v rámci nováčikovského kempu pred novou sezónou NHL, pričom v drese Flames sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Miloš Roman, tí ale nebodovali.Na Turnaji nádejí v Traverse City dostal v bránke New Yorku Rangers príležitosť brankár Adam Húska. V zápase proti St. Louis Blues kryl 34 z 37 striel súpera a prispel k výhre 5:3. Húska si tak pripísal víťazstvo aj vo svojom druhom štarte na podujatí.Po nováčikovských kempoch otvoria kluby NHL svoje hlavné predsezónne kempy, v ktorých sa predstavia už aj najväčšie profiligové hviezdy. Ružička by mal pokračovať v hlavnom kempe Flames, kde sa bude snažiť zaujať klubových trénerov a manažérov.citoval Ružičku denník Calgary Herald.