Guľova pozícia v Plzni je ohrozená

Pozícia slovenského trénera Adriana Guľu v českom futbalovom klube Viktoria Plzeň je ohrozená. Po sobotňajšej prehre 0:1 s Karvinou existuje reálna možnosť, že pri mužstve predčasne skončí. Informáciu priniesol český denník Sport.





„Je to zlé, v hre sú dva varianty. Buď dokončí jesennú časť ligy, alebo príde okamžitý koniec," povedal periodiku zdroj blízky vedeniu západočeského klubu, ktorý utrpel tretiu bodovú stratu za sebou bez streleného gólu. Plzeň figuruje na 4. mieste tabuľky s deväťbodovou stratou na lídra súťaže pražskú Slaviu. Do konca jesennej časti českej Fortuna ligy zostávajú štyri kolá.„Každá prehra je bolestivá a komplikuje našu situáciu, obzvlášť v domácich zápasoch, v ktorých sme jednoznační favoriti. O to dôležitejšie je zbierať body vonku, aby sme mali niečo na konte v prípade, že doma sa nám nebude dariť. Dostali sme sa do takej situácie, teraz sa musíme čo najskôr dostať späť na víťaznú vlnu," komentoval bývalý kouč slovenskej dvadsaťjednotky tretiu ligovú prehru svojho tímu v tomto ročníku.