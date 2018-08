Gulyás: Dôkazom dobrých nemecko-maďarských vzťahov je investícia BMW

Na archívnej snímke logo automobilky BMW na budove sídla spoločnosti v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 14. augusta (TASR) - Dôkazom perspektívy a intenzity nemecko-maďarských vzťahov je avizovaná investícia nemeckej automobilky BMW pri Debrecíne, vyhlásil v utorok v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.Podľa agentúry MTI Gulyás oznámil, že pozemok s rozlohou 400 hektárov, potrebný na výstavbu výrobného závodu, má hodnotu jednej miliardy forintov (3,08 milióna eur), ale výška investície BMW dosahuje hodnotu až jednej miliardy eur.zdôraznil minister s poznámkou, že navyše vznikne množstvo pracovných príležitostí.Gulyás podotkol, že príchodom BMW bude v Maďarsku prítomná aj tretia nemecká prémiová automobilová značka.povedal minister.Automobilka BMW 31. júla oznámila, že postaví v Maďarsku nový závod za miliardu eur. Stáť bude pri meste Debrecín a zamestná vyše 1000 ľudí. Ročne by sa tam malo vyrobiť až 150.000 vozidiel s motormi spaľovacími, hybridnými i elektrickými, uviedol nemecký koncern v utorok v Mníchove.S výstavbou by sa malo začať približne o rok. Kedy sa závod dostane do prevádzky a ktoré modely bude vyrábať, je ešte otvorené.