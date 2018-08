Na košickej okružnej križovatke Moldavská budú mať prednosť električky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 14. augusta (TASR) – Na okružnej križovatke Moldavská v Košiciach dôjde po jej rekonštrukcii k zmene organizácie dopravy. Po novom budú mať pri prejazde križovatkou prednosť v jazde električky pred motorovými vozidlami. Pre TASR to povedal Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovia SK, ktorý modernizuje električkové trate.Ako mesto Košice uvádza na svojej webovej stránke, v minulosti mali pri prejazde touto križovatkou prednosť v jazde autá pred električkami, no po modernizácii posledného úseku trate bude každý vjazd a výjazd električky do a z okružnej križovatky zabezpečený svetelnou signalizáciou s preferenciou električiek.povedal Bálint s tým, že bude potrebné zvýšiť opatrnosť a na zmenu si zvyknúť. Podľa jeho ďalších slov bude semafor plne funkčný až vtedy, keď budú v úseku premávať aj električky.Magistrát uvádza, že uvedený typ semaforov má zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v dopravnom úseku, ktorý patrí medzi najfrekventovanejšie a najvyťaženejšie úseky v meste. Podľa neho tadiaľ denne prejde viac ako 70.000 vozidiel.Posledný rekonštruovaný úsek v rámci MET, vrátane okružnej križovatky Moldavská, má byť pre motoristov v plnom profile sprejazdnený po rannej dopravnej špičke v piatok 31. augusta.