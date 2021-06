GUnaGU otvára premiérou sci-fi komédie so Z. Kronerovou

Bratislavské Divadlo GUnaGU otvára po päťmesačnej nedobrovoľnej pauze s novou sci-fi komédiou z blízkej minulosti. Zakladateľ divadla, spisovateľ, dramatik a režisér Viliam Klimáček ju napísal pre Zuzanu Kronerová. Novinku s názvom HUPS! (budúcnosť už nie je, čo bývala) uvedú v premiére v sobotu 5. júna.





"Nie je to tak dávno, čo sme chodievali do kina na katastrofické filmy. Už nemusíme - jedno béčkové sci-fi s pandémiou teraz prežíva celý svet," pozývajú v GUnaGU na science-fiction o generácii, narodenej ešte v minulom storočí, ktorá sa v 21. storočí nestačí čudovať, kam sa to všetko rúti."Je to naša tretia spolupráca s úžasnou herečkou Zuzanou Kronerovou. Pri skúšaní, aj keď s respirátormi na tvárach, sme sa stále výborne bavili. Veríme, že je to na predstavení poznať a že sa diváci budú baviť tiež," uviedol k premiére Viliam Klimáček, autor, režisér aj herec hry HUPS! v jednej osobe. Dodal, že nová komédia má zámerne retro dizajn: "Lebo aj my sa občas v tomto svete cítime tak trochu retro. A máme chuť odletieť niekam veľmi ďaleko, ako naša hrdinka vo svojej rakete."V predstavení okrem "prvej slovenskej kozmonautky" Zuzany Kronerovej a autora hry ďalej účinkujú Viktor Horján a David Hartl. Scénu a kostýmy navrhla Silvia Makovická, s použitím fragmentu scény Petra Janků, hudbu a päťminútovú operu "Lajka" skomponoval Slavo Solovic.V GUnaGU chcú zabávať svojich divákov celé leto, hrať plánujú aj v mesiacoch júl a august.