Guns N'Roses zahrajú historicky najdlhší koncert v Česku

Americká hardrocková skupina Guns N'Roses sa chystá na avizovaný koncert v českých Letňanoch, pričom prisľúbila, že pôjde o rekordne dlhé vystúpenie.





V sobotu 18. júna vystúpi v rámci svetového turné momentálne sedemčlenná skupina Guns N'Roses, svojho času označovaná ako "najnebezpečnejšia kapela na svete" - pre výstrednosti, škandály a rock'n'rollový štýl života všeobecne.Tentoraz si ich hudbu fanúšikovia užijú do sýtosti - skupina pripravila tri a pol hodiny dlhý set.Z pôvodnej zostavy v kapele doteraz spieva Axl Rose, na sólovú gitaru hrá Slash a na basovú gitaru Duff McKagan. Dopĺňajú ich gitarista Richard Fortus, bubeník Frank Ferrer a hráči na klávesové nástroje Dizzy Reed a Melissa Reeseová.Kapela prisľúbila hrať tri a pol hodiny, išlo by o teda historicky najdlhší koncert v Českej republike. Setlist obsiahne takmer 30 skladieb zo všetkých albumov vrátane niekoľkých prevzatých skladieb od The Who, The Stooges a ďalších.