4 tipy na detské knihy. Urobte im radosť!

Máme pre vás 4 parádne tipy, ktoré určite zaujmú: fantastickú encyklopédiu, nový diel obľúbenej série, tiež kreatívne tipy a nápady pre lepšiu planétu a napokon krásnu ilustrovanú knižku o milom leňochodovi.

Nech sa páči, vyberajte.



Vesmír – detská encyklopédia

Začnime parádnym tipom pre všetky zvedavé deti – detské encyklopédia Vesmír , už tretie vydanie, ale teraz doplnené a revidované, keďže aj oblasť astronómie sa vyvíja. Vyše 250 stranová encyklopédia ponúka množstvo zaujímavých faktov a informácií, k tomu vyše 800 úžasných fotiek a ilustrácií, ktoré vás vezmú do hlbín vesmíru. Môžete skúmať neuveriteľné detaily, pozrieť sa na kométy, spoznať históriu vesmírnych výprav a zaletieť si k hviezdam s kozmonautmi. Encyklopédia je pre deti od 9-10 rokov.

Pazúry hnevu

Pokračujeme sériou Zvierací detektívi pre deti od 7 rokov. Po knihách Vlčí brloh a Právo dravca je tu tretí diel s názvom Pazúry hnevu a naši obľúbení detektívi sú na stope skutočných zločinov! Tentoraz ide o teroristov nazývaných Pazúry hnevu, ktorí vyhlásili vojnu obyvateľom Ďalekého lesa! Sú chudobní, špinaví a myslia si, že život je nespravodlivý, ale oni už viac nechcú trpieť a byť skromní. Chcú sa pomstiť, šíriť strach. Ich pazúry sú ostré a špinavé, sú nemilosrdní a rozhodli sa pre odplatu a obohacovanie.

Ale je tu skúsený detektív Jazvec a jeho zástupca Jazvecúr, ktorí sa snažia odhaliť a zastaviť týchto sprisahancov...

Autorka Anna Starobinec je veľmi obľúbená u detí, prekladaná do mnohých jazykov, získava literárne ceny a podľa jej kníh sa nakrúcajú filmy. Píše aj pre dospelých, také strašidelné, mrazivé príbehy, vďaka ktorým si vyslúžila prezývku „ruský Stephen King“. To sú teda Pazúry hnevu.

Super kniha nápadov pre lepšiu planétu

Túto odporúčame všetkým deťom a ich rodičom, ktorí majú radi prírodu, zvieratá, stromy...a kreativituJ Super kniha nápadov pre lepšiu planétu od francúzskej autorky Aurore Meyerovej. Možno si spomínate, od nej vlani vyšla Super kniha nápadov pre kreatívne dievčatá, kde boli rôzne návody a tipy, recepty, rady pre dievčatá.

Teraz je to najmä o ekológii, o zodpovednom prístupe k prírode, čo by sme mali rozvíjať naozaj u všetkých detí. A v knižke je množstvo aktivít a nápadov, ako objavovať krásy prírody, ako ju chrániť, starať sa o ňu. Sú tam testy, kvízy a výzvy. Deti si môžu zhotoviť jednoduchý kompostér, naučia sa recyklovať hračky a oblečenie, alebo si pripravia vlastný olovrant. Veľmi pekná a užitočná kniha pre deti od 7 rokov z vydavateľstva Ikar.

Superleňoch

A ešte jeden tip pre najmenších: Superleňoch o tom, že hrdina sa môže skrývať v každom z nás. Určite poznáte leňocha, ktorý síce nedokáže rýchlo utekať, dokonca ani lietať, ale nikto, vôbec nikto sa mu nevyrovná, keď sa treba pomaly presunúť z miesta na miesto, a pritom sa tváriť celkom nenápadne, napríklad ako kus dreva.

Jedného dňa zvieratká z džungle zistia, že im ktosi kradne ich obľúbené ovocie – mango. Sú zhrozené, zistia, že to je Mravčiar a boja sa, že keď im ukradne všetky mangá, umrú od hladu. A tak sa rozhodne zasiahnuť odvážny Leňoch. Vydá sa na dobrodružnú cestu za zločincom... ale veľmi, veľmi pomaly. Poviete si – ako už môže dolapiť Mravčiara-zlodeja. Ale to, že je pomalý a nenápadný má výsledok: Leňoch sa dostane až do Mravčiarovej tajnej ovocnej pevnosti.

Superleňoch od Stonožky je knižka pre deti od troch rokov, krásne ilustrovaná od autora obľúbenej detskej knižky Dráčik, nehnevaj sa! Veselý príbeh o nenápadnom leňochovi, z ktorého sa stane superhrdina, čiže SUPERLEŇOCH!

Milan Buno, knižný publicista