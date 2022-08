Guterres je sklamaný z nevyťažených terminálov v Odese, opäť vyzval na demilitarizáciu Zaporožskej elektrárne

Nevyužité terminály v prístave

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres pricestoval v piatok na oficiálnu návštevu ukrajinského prístavného mesta Odesa.Ako referuje web Suspiľne Media, Guterres navštívil tamojší prístav odkiaľ sa v súlade s istanbulskými dohodami vyváža ukrajinské obilie.Guterres však priznal, že ho nepotešilo, keď zistil, že kapacita odeského prístavu nie je maximálne využitá. „Som smutný, pretože potenciál, ktorý tento prístav a toto mesto má pre vašu krajinu, pre váš región, sa nenapĺňa. Dúfam, že čoskoro sa budeme môcť vrátiť a budeme môcť vidieť, že všetky terminály sú vyťažené a mesto je plné života,“ vyhlásil šéf OSN.Vyjadril sa taktiež k situácii v Zaporožskej jadrovej elektrárni, v súvislosti s ktorou sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňujú z ostreľovania.„Ak by bolo územie zariadenia demilitarizované, otázka ostreľovania a obvinenia ruskej a ukrajinskej strany by už boli vyriešené. Elektrina z elektrárne je ukrajinská, ukrajinský ľud ju potrebuje najmä v zimnom období a toto treba dodržať,“ povedal Guterres.Spolu s ním pricestoval do Odesy i ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov . „Je pripravených na naloženie 10 lodí v troch prístavoch v Odeskej oblasti. Očakávame, že budeme môcť prijať 40 žiadostí o to, aby do prístavu Odesa smerovali ďalšie lode. Takže s radosťou môžem oznámiť, že iniciatíva funguje,“ povedal minister.Guterres predtým navštívil Ľvov, kde sa stretol s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským . Počas stretnutia sa dohodli na pokračovaní koordinácie exportu potravín a diskutovali aj o situácii v spomenutej jadrovej elektrárni.