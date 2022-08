Sme rodina a Smer sa dohodli na spolupráci, na košického župana a primátora Michaloviec podporia rovnakých kandidátov

Rozvoj KSK a Michaloviec

Zvyšovanie kvality života v kraji

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a hnutie Sme rodina v piatok v Michalovciach podpísali dohodu o predvolebnej a povolebnej spolupráci pre volebné obdobie 2022 – 2026.Hnutie Sme rodina podporí vo voľbách do samosprávy kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) súčasného primátora Michaloviec Viliama Zahorčák a a v komunálnych voľbách kandidáta na primátora mesta Michalovce Miroslava Dufinca.Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a do Mestského zastupiteľstva v Michalovciach budú vo voľbách uvedení na jednej kandidátnej listine. Informovali o tom v piatok z tlačového odboru strany Smer-SD.Cieľom spolupráce je podľa tlačovej správy spoločne prispieť k ďalšiemu rozvoju mesta Michalovce a Košického samosprávneho kraja.Dohodu podpísal predseda Okresnej organizácie Smer-SD Peter Voľanský, predseda Martin Dzielavský, Krajský predseda hnutia Sme rodina, kandidát na primátora mesta Michalovce za stranu Smer-SD Miroslav Dufinec a kandidát na predsedu samosprávneho kraja Viliam Zahorčák.Ten vníma podpis koaličnej dohody ako dôležitú súčasť svojej kandidatúry na post predsedu KSK. „Považujem toto spojenie nielen ako ocenenie úspechov na úrovni riadenia mesta Michalovce, ale aj ako vyjadrenie odhodlania tieto výsledky a skúsenosti preniesť do rozvoja nášho kraja. Pre mňa osobne je to podpora pre víziu programu a projektov. Takého programu, ktorý je a bude zárukou zvýšenia kvality života v Košickom samosprávnom kraji,“ skonštatoval.Kandidáta na primátora mesta Michalovce podporí aj Slovenská národná strana (SNS). Túto dohodu podpísal Miroslav Dufinec spolu s predsedom Okresnej rady SNS Michalovce Jaroslavom Vaľom.