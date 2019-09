Guterres kritizoval plán na pripojenie okupovaných území k Izraelu

Generálny tajomník OSN António Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Prísľub izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pripojiť k Izraelu okupované územia na západnom brehu rieky Jordán. Vyhlásil to Stéphane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.Ostrá výčitka zo strany OSN nasleduje po vlne kritiky, ktorá sa na izraelského premiéra zosypala po tom, ako sľúbil, že v prípade víťazstva v budúcotýždňových voľbách anektuje okupované územia v Predjordánsku.Dujarric vo svojom vyhlásení dodal, že takýto krok by mal "dosah na mierové rokovania s Palestínčanmi.Netanjahuov plán odsúdila už aj Saudská Arábia, regionálna mocnosť, ktorá sa v posledných rokoch zbližovala so židovským štátom.Pred možnou eskaláciou napätia v regióne Netanjahua v stredu varovalo i Rusko, kde sa má izraelský premiér vo štvrtok stretnúť s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom.Netanjahu v utorok oznámil, že v prípade znovuzvolenia v septembrových parlamentných voľbách pripojí k Izraelu okupované územia na západnom brehu Jordánu, čím vyvolal vlnu nevôle vo viacerých arabských krajinách. Vyjadrenie izraelského premiéra kritizovala aj EÚ.Izrael okupuje Západný breh - Predjordánsko - od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu.