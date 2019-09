Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 12. septembra (TASR) - O drobný stavebný odpad musí byť správne postarané, aby neskončil napríklad pohodený v prírode, uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na prieskum Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o odpadovom hospodárstve. Envirezort je naďalej otvorený diskusii o téme platenia za drobný stavebný odpad.Pripomína, že v minulosti bol poplatok za nakladanie s drobným stavebným odpadom vyberaný od všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, či ho vyprodukovali. Tento systém bol následne zmenený. Platila legislatíva, ktorá ukladala povinnosť pôvodcovi uhradiť náklady za odpad.vysvetlil hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.O drobný stavebný odpad by sa mal postarať jeho pôvodca, myslí si značná časť starostov a primátorov. Presvedčených je o tom 45 percent starostov.Súčasný systém starostlivosti o drobný stavebný odpad nevyhovuje 39 percentám obcí, napríklad pre nedostatok financií. ZMOS pripomína, že presunutie starostlivosti o drobný stavebný odpad na jeho pôvodcu by bolo nesprávne napríklad pre vznik čiernych skládok.