Guterres na summite OSN: Klimatická kríza ohrozuje život na Zemi

Na snímke generálny tajomník OSA Antonio Guterres počas prejavu na Klimatickom summite v sídle OSN v New Yorku 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres povedal v pondelok svetovým lídrom, že je ich povinnosťou zastaviť klimatickú krízu. Týmto slovami otvoril klimatický summit OSN, ktorý sa koná deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 74. Valného zhromaždenia OSN, informuje agentúra DPA.," povedal Guterres a dodal, že "".Guterres ďalej uviedol, že svetových lídrov požiadal, aby na summit neprišli", ako upustiť od používania fosílnych palív a spomaliť globálne otepľovanie. Podľa jeho slov už nie je čas na vyjednávanie, ale treba konať, aby sa podarilo do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.Na summite malo s krátkym prejavom vystúpiť dovedna 60 svetových lídrov. Svoj prejav už predniesla aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová; kritizovala pritom popieranie klimatických zmien, vyzvala na zadefinovanie nových globálnych pravidiel a ich vymáhanie.Na summite sa nakrátko a neohlásene zastavil aj americký prezident Donald Trump. Zdržal sa tam približne 15 minút, pričom pozorne počúval prejavy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a indického premiéra Naréndru Módího, píše agentúra AP.S prejavom vystúpila aj zjavne nahnevaná klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ktorá svetových lídrov obvinila z toho, že svojou nečinnosťou zradili jej generáciu, píše agentúra AFP. "" osopila sa. "," uviedla mladá 16-ročná Thunbergová, ktorá svojimi vlaňajšími klimatickými protestmi pred švédskym parlamentom podnietila vznik protestov mládeže známych ako "".," povedala podľa agentúry DPA Thunbergová trasúcim sa hlasom a so slzami v očiach. Svetových lídrov obvinila z toho, že nie sú dostatočne zrelí na to, aby o veciach hovorili na rovinu. "," dodala za potlesku.