Prezidentka podľa A. Danka zastáva iné hodnoty, niečo by robil inak

Bratislava 23. septembra (TASR) - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) by na mieste prezidentky Zuzany Čaputovej robil niektoré veci inak. Vysvetľuje to tým, že každý z nich zastáva iné hodnoty. Prezidentke by tiež poradil viac vnímať osobnosti lídrov, akým je podľa neho napríklad český prezident Miloš Zeman. Uviedol to počas návštevy Kazachstanu v súvislosti s hodnotením prvých 100 dní Čaputovej v prezidentskom úrade.Danko podľa svojich slov prezidentku rešpektuje napriek tomu, že majú na veľa tém rozličné názory.priblížil šéf parlamentu s tým, že chce Slovensku ponúknuť inú víziu.Čaputová sa funkcie prezidentky ujala 15. júna zložením slávnostného sľubu do rúk predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana. Občania SR ju zvolili v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 30. marca. V predvolebnej kampani ako svoje priority zdôrazňovala spravodlivosť pre všetkých, dôstojnosť pre seniorov a ochranu životného prostredia.Vo svojom inauguračnom prejave Čaputová zdôraznila, že nechce z úradu vládnuť, ale slúžiť Slovensku. Zopakovala svoje priority a vyzvala na prekonávanie priepastí medzi jednotlivými skupinami ľudí. Okrem toho sa v prejave prihlásila k proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska. Koncom júna tento postoj spolu s Dankom a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) potvrdila aj podpísaním deklarácie troch najvyšších ústavných činiteľov k zahraničnej politike.