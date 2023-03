Guterres sa tretíkrát stretne so Zelenským, v Kyjeve budú riešiť pokračovanie čiernomorskej obilnej iniciatívy

7.3.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres smeruje na Ukrajinu. V utorok to oznámil jeho hovorca Stéphane Dujarric, informuje spravodajský portál CNN.Guterres je podľa hovorcu momentálne v Poľsku a v stredu ráno sa v Kyjeve stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dvojica by mala diskutovať o „pokračovaní čiernomorskej obilnej iniciatívy vo všetkých jej aspektoch, ako aj o ďalších relevantných otázkach“, uvádza sa vo vyhlásení.Iniciatíva podľa OSN umožňuje komerčný export potravín a hnojív z troch kľúčových ukrajinských prístavov v Čiernom mori do nízkopríjmových krajín.Bude to tretia Guterresova návšteva Ukrajiny a vo štvrtok popoludní by mal byť už naspäť v New Yorku, dodal Dujarric.