KDH nevidí dôvod zapájať sa do OĽaNO 2, Heger do ich sveta nepatrí a „mačkopsy“ podľa Majerského nefungujú (video)

7.3.2023 - Eduard Heger dostal od Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) ponuku miesta na ich kandidátke. Hnutie malo za to, že Heger patrí do ich konzervatívneho hodnotového sveta. Ako však uviedol predseda KDH Milan Majerský , ukázalo sa, že nie.Uviedol, že poučení z minulosti konštatujú, že "mačkopsy" nefungujú, čo podľa KDH potvrdilo samotné hnutie OĽaNO . Majerský vyhlásil, že nevidí dôvod zapájať sa do OĽaNO 2. KDH o tom v súvislosti s utorkovým predstavením strany Demokrati Eduardom Hegerom informovalo v tlačovej správe.„Chceme, aby bolo Slovensko dobre spravovaným štátom, kde ľudia dostanú za svoje dane kvalitné služby a v prípade núdze rýchlu a účinnú pomoc. Boj proti mafii je iba jednou zo súčastí tohto cieľa," uviedol Majerský s tým, že po dvoch vládach Smeru a jednej vláde OĽaNO si ľudia zaslúžia, aby sa mali lepšie.