Guterres varuje pred dôsledkami zmeny klímy

Antonio Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Abú Zabí 30. júna (TASR) - Zmena klímy postupuje rýchlejšie, ako sa očakávalo, upozornil v nedeľu v Abú Zabí generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý súčasne vyzval prijať naliehavé opatrenia, aby sa zabránilo "katastrofe".Metropola Spojených arabských emirátov bola cez víkend dejiskom konferencie s cieľom pripraviť summit o zmene klímy, ktorý sa bude konať v septembri v New Yorku."Sme tu preto, že svet čelí vážnej klimatickej kríze," povedal Guterres.povedal šéf OSN.Podľa neho "devastácie pod vplyvom zmeny klímy, pričom spomenulGuterres vyslovil obavu, že situácia sa bude naďalej zhoršovať, ak "Ako uviedla agentúra AFP, Guterres zvolal na 23. septembra do New Yorku summit o klíme (Climat Action Summit) pre to, že štáty sveta nerešpektujú niektoré ustanovenia Parížskej dohody schválenej v roku 2015, ktorá počíta s obmedzením otepľovania na úrovni dvoch stupňov Celzia (do konca storočia v porovnaní s predpriemyselným obdobím).Guterres v nedeľu upozornil, že "ak sa aj sľuby z Paríža v plnej miere splnia, do konca storočia budeme čeliť nárastu teploty o najmenej tri stupne Celzia - čo je katastrofa pre život, ako ho (teraz) poznáme".Správa, ktorú na jeseň roku 2018 zverejnil Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny (IPCC), konštatuje, že ciele parížskej klimatickej dohody z roku 2015 možno teraz naplniť už len pomocou rýchlych a ďalekosiahlych zmien vo všetkých oblastiach spoločnosti.Parížska dohoda si za cieľ kladie udržať zvyšovanie teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia a čo najviac sa priblížiť hodnote 1,5 stupňa v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou. Vedci v správe upozorňujú na to, že už oteplenie o 1,5 stupňa by malo vážne následky, oteplenie o dva stupne by však mohlo byť v mnohých oblastiach katastrofálne.Aby sa podarilo dosiahnuť klimatické ciele parížskej dohody, museli by ľudia podľa správy IPCC začať meniť svoje správanie okrem iného v oblasti energetiky, priemyslu, stavebníctva či dopravy.Podľa autorov správy IPCC svet za súčasného vývoja smeruje k otepleniu o tri až štyri stupne.