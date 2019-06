Slovensko vlani na rozvojovú spoluprácu dalo viac ako 115 miliónov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovensko v roku 2018 na rozvojovú spoluprácu vynaložilo viac než 117,5 milióna eur, čo predstavuje 0,13 percenta jeho hrubého národného dôchodku (HND). Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania vložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Tri štvrtiny oficiálnej rozvojovej pomoci Slovensko vynaložilo v rámci multilaterálnej spolupráce, teda prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií, ako sú UNICEF alebo OSN. Na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR vynaložila 28,26 milióna eur.Najviac prostriedkov z oficiálnej bilaterálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenska smerovalo do Ázie, nasledovanej Európou a Afrikou. Rezort diplomacie to vysvetľuje najmä zvýšením finančných príspevkov na riešenie migrácie. Táto pomoc sa realizovala napríklad cez zverenecké fondy EÚ.Z Európy Slovensko najviac poslalo Srbsku (0,9 milióna eur) a z Ázie Turecku (2,32 milióna eur). Z afrických krajín dominuje Keňa, ktorá od Slovenska dostala 1,17 milióna eur a podľa rezortu diplomacie je kľúčovým partnerom v oblasti bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Slováci v roku 2018 Keňanom prispeli napríklad na projekty v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a podpory podnikania.OECD nedávno v rámci svojho hodnotenia Slovensko vyzvalo, aby vytvorilo záväzný plán zvyšovania oficiálnej rozvojovej pomoci. Cieľom má byť splnenie záväzku, že do roku 2030 Slovensko na oficiálnu rozvojovú pomoc každoročne vynaloží 0,33 percenta HND.Rezort diplomacie zatiaľ zisťoval vôľu rezortov výraznejšie sa zapájať do rozvojovej spolupráce prostredníctvom vlastných rozvojových aktivít a ich odpovede zapracoval do indikatívneho rámca navyšovania na roky 2020 až 2022.uviedol pre TASR hovorca rezortu Boris Gandel.