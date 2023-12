Gutová-Behramiová kritizovala organizátorov: Bol to zlý vtip

Veľkú kritiku smerom k organizátorom vyjadrila švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová po nedeľných pretekoch Svetového pohára. V druhom kole obrovského slalomu v kanadskom stredisku Mont Tremblant museli najlepšie lyžiarky bojovať s nepriazňou počasia a mali oveľa horšie podmienky ako pretekárky, ktoré štartovali pred nimi.





Druhé kolo sprevádzal vietor a sneženie, čo výrazne znižovalo viditeľnosť. Ako išli na rad najlepšie ženy z prvého kola, podmienky sa ešte viac zhoršili. Slovenka Petra Vlhová bola po úvodnej jazde na čele, no v druhej výrazne stratila zo svojho náskoku a v cieli mala manko 0,67 s. Napokon obsadila piatu priečku.Triumfovala Talianka Federica Brignoneová pred Gutovou-Behramiovou, tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová. Pred Vlhovú sa ešte dostala Clara Direzová z Francúzska. "Našťastie sa nikto nezranil," uviedla 32-ročná Švajčiarka. Tá napriek druhému miesto nemala chuť oslavovať: "Bol to zlý vtip. Takmer som nevidela brány. Zaujímalo by ma, prečo musíme pretekať v takýchto podmienkach. Musíte byť blázon, aby ste povolili takéto preteky," povedala v rozhovore pre švajčiarsku televíziu SRF.