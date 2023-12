Slovan remizoval s Ružomberkom 2:2 a nenatiahol víťaznú sériu

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v nedeľňajšom zápase 16. kola Niké ligy s MFK Ružomberok 2:2. Úradujúci majster nenatiahol sériu ligových triumfov na jedenásť a jeho náskok na čele tabuľky pred MŠK Žilina sa po víkende zmenšil na štyri body. Ružomberok figuruje na 8. mieste a na účasť v hornej šestke stráca osem bodov.





Niké liga - 16. kolo:

Hostia sa na Tehelnom poli ukazovali v prvom polčase v sympatickom svetle. V 25. minúte ich poslal do vedenia Múdry a hoci o chvíľu vyrovnal Tolič, do prestávky naklonil misky váh na stranu Liptákov prudkou strelou Chrien. Po prestávke existovalo na trávniku len jedno mužstvo. Slovan mal po prestriedaní prevahu, no podarilo sa mu už len vyrovnať zásluhou striedajúceho Strelca.





ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 2:2 (1:2)



Góly: 31. Tolič, 58. Strelec - 25. Múdry, 38. Chrien, ŽK: Tolič - Zsigmund, Šefčík, Luterán. Rozhodovali: Micheľ - Štrbo, Bednár, 2329 divákov.



Slovan: Borjan - Pauschek, Bajrič (74. Kašia), Wimmer, Lovat (85. Zmrhal) - Kankava, Tolič (90. Zuberu), Kucka - Čavrič, Malik (46. Strelec), Marcelli (46. Barseghjan)



Ružomberok: Frühwald - Luterán, Malý, Maslo, Gabriel, Selecký - Lavrinčík, Zsigmund, Múdry (83. Chobot) - Hladík (61. Šefčík), Chrien (69. Boďa)





Hlasy po zápase:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pre nás je to strata bodov, ale mužstvu nemám čo vyčítať. Netrafil som sa dnes do zostavy, neboli sme v prvom polčase silní v ofenzíve. Dostali sme dva lacné góly a súper si za rozumnú taktiku bod zrejme zaslúžil. Ťažko sa dobýjala jeho defenzíva. Chceli sme to v druhom polčase otočiť, prišli Barseghjan a Strelec, ale boli tam len pološance. Každá séria sa raz skončí, naša sa skončila dnes. Verím, že keď si mužstvo oddýchne, bude úspešné v zostávajúcich zápasoch jesennej časti."



Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Chceli sme Slovanu uchmatnúť nejaké body a tomu sme prispôsobili taktiku. Jediná cesta bola dobre organizovaná defenzíva. Sme v situácii, že chceme začať zbierať body. Nemohli sme si to rozdať so Slovanom v ofenzíve, naivný futbal by mohol znamenať výprask. Chalani to odmakali, musím ich pochváliť za výkon najmä v obrane."