Guvernér britskej centrálnej banky možno zostane dlhšie vo funkcii

Guvernér Bank of England (BoE) Mark Carney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Britské ministerstvo financií údajne rokuje s guvernérom centrálnej banky Bank of England (BoE) Markom Carneym, či by bol ochotný zostať vo funkcii aj po plánovanom termíne svojho odchodu 30. júna budúceho roka. Dôvodom sú ťažkosti s hľadaním jeho nástupcu, uviedla v pondelok BBC.Carney chcel pôvodne odslúžiť len päť rokov z maximálne osemročného funkčného obdobia ako guvernér, ale v októbri 2016 (po referende o brexite) súhlasil s tým, že zostane ďalší rok, až do polovice roku 2019, keďže Británia sa v marci budúceho roka chystá vystúpiť z EÚ.Teraz, ako sa zdá, ho žiadajú, aby znova odložil svoj odchod, aj keď možno o menej ako rok, uviedla BBC bez udania zdroja.napísal ekonomický editor BBC Kamal Ahmed. Dodal, že podľa jeho informácií žiadna dohoda ešte nebola dosiahnutá a mandát by mohol byť predĺžený o menej ako rok.Renomované hospodárske noviny Financial Times zase s odvolaním sa nadnes napísali, že Carney je ochotný zostať vo funkcii o niečo dlhšie.BoE odmietla komentovať správy BBC a FT. Ale hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej uviedol, že Carney má stále v úmysle ukončiť pôsobenie vo funkcii v plánovanom termíne na budúci rok.Carney má v utorok 4. septembra predstúpiť pred parlamentný výbor na pravidelné "vypočutie", kde pravdepodobne dostane aj otázku o budúcich plánoch.Za popredného kandidáta na Carneyho post je považovaný Andrew Bailey, výkonný riaditeľ britského úradu pre dohľad nad finančným trhom FCA a bývalý viceguvernér BoE. Ale minister financií Philip Hammond na začiatku tohto roka povedal, že by nástupcu Carneyho mohol hľadať v zahraničí.Aj v roku 2012 bolo oznámenie o vymenovaní Carneyho do funkcie prekvapením, pretože on sám popieral záujem o tento post a za favorita bol považovaný vtedajší viceguvernér Paul Tucker.