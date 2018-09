EÚ od utorka ruší ochranné opatrenia proti solárnym panelom z Číny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. septembra (TASR) - Európska komisia potvrdila, že nepredĺži opatrenia na ochranu obchodu so solárnymi panelmi pôvodom z Číny. Antidumpingové a antisubvenčné opatrenia EÚ týkajúce sa solárnych panelov dovážaných z Číny prestanú platiť v pondelok o polnoci po uplynutí takmer piatich rokov ich používania.Exekutíva EÚ vo svojom oznámení spresnila, že po zvážení potrieb výrobcov aj tých, ktorí používajú alebo dovážajú solárne panely, sa rozhodla, že je v najlepšom záujme EÚ ako celku, aby upustila od uvedených antidumpingových a antisubvenčných opatrení. Toto rozhodnutie zohľadňuje tiež nové ciele EÚ v oblasti obnoviteľnej energie.EÚ najprv uložila antidumpingové a antisubvenčné opatrenia proti čínskym solárnym panelom v decembri 2013 na obdobie dvoch rokov. Tieto kroky boli obnovené v marci 2017, ale len na obdobie 18 mesiacov, na rozdiel od obvyklých piatich rokov.Komisia sa vlani v marci usilovala nájsť rovnováhu medzi záujmami používateľov, dovozcov a výrobcov solárnych panelov v EÚ a chcela zabezpečiť, aby spotrebitelia v EÚ mohli nakupovať panely za ceny blízke tým na svetovom trhu. Rozšírenie ochranných opatrení len na obdobie 18 mesiacov znamenalo kompromis medzi konkurenčnými záujmami a postupné prispôsobovanie cien dovozu do EÚ cenám na svetových trhoch.Podľa oznámenia eurokomisie sa situácia na trhu nezmenila do takej miery, že by bolo odôvodnené ďalšie predĺženie ochranných opatrení nad rámec plánovaných 18 mesiacov. Exekutíva EÚ preto odmietla žiadosť zo strany tohto výrobného odvetvia EÚ o nové preskúmanie ukončenia opatrení.