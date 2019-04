Guvernér E. Nowotny hovorí o zlepšovaní sa situácie v ekonomike

Ewald Nowotny Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/New York/Viedeň 13. apríla (TASR) - Ewald Nowotny, končiaci guvernér rakúskej centrálnej banky, hovorí o upokojujúcom sa vývoji svetovej ekonomiky a je si istý, žeuviedol to Nowotny sobotu pre rannú spravodajskú reláciu rakúskej rozhlasovej stanice Ö1 v súvislosti s jarným zasadaním Medzinárodného menového fondu (MMF).Nowotny sa zúčastnil nielen na rokovaní MMF a Svetovej banky vo Washingtone, ale spolu s ministrom financií Hartwigom Lögerom a skupinou manažérov popredných firiem kótovaných na burze cestoval aj do New Yorku, kde propagoval Rakúsko ako európsku krajinu príťažlivú pre zahraničné investície.