P. Pellegrini: Neprezliekam stranícke tričká

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini odmieta šumy o prípadnom prestupe do iného politického subjektu v prípade nespokojnosti s vývojom v strane Smer-SD.zdôraznil premiér a podpredseda Smeru-SD v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy.Uistil, že v Smere-SD, ktorého súčasťou je 19 rokov, má odhodlanie naďalej podporovať a presadzovať myšlienky, o ktorých si myslí, že sú dobré. Ak by pre ne nenachádzal oporu a dospel by k presvedčeniu, že medzi jeho víziami a predstavami tých druhých je neprekonateľný rozdiel, zvolil by profesionálny odchod z politiky.vyhlásil.Pripustil, že v strane vedú vnútrostranícku diskusiu o spôsobe, ako má Smer-SD reagovať na dynamický spoločensko-politický vývoj, ak chce byť naďalej úspešný. Témou týchto debát však podľa neho absolútne nie je zmena na čele strany.deklaroval Pellegrini. Na otázku, či v budúcnosti môže nastať situácia, že sa bude uchádzať o post lídra, odpovedal, že na to bude reagovať vtedy, ak bude táto téma naozaj na stole.