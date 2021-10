Gyimesi presvedčil koaličnú radu, Csemadok môže dostať ročne dotácie až 300-tisíc eur

Pomoc aj pre Maticu

Mečiar dotácie zrušil

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Koalícia sa dohodla na podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok vo výške 300-tisíc eur ročne. Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil poslanec Národnej rady SR (NR SR) György Gyimesi (OĽaNO). Návrh, ktorý podmienečne schválila koaličná rada, do Národnej rady SR (NR SR) predložil práve Gyimesi.Podmienkou strany Sloboda a solidarita (SaS) bolo, aby bol v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kult Minor) vyčlenený balík peňazí aj na podporu iných národnostných menšín. Organizácie tak dostanú na podporu kultúry národnostných menšín po novom o 200-tisíc eur viac.Celková ročná výška dotácií pre kultúru národnostných menšín tak bude predstavovať sumu 8,2 milióna eur ročne. Podmienkou hnutia Sme rodina bolo, aby sa rovnako do zákona zafixovala aj dotácia pre Maticu slovenskú. Jej výšku však určí vládny audit, ktorý v Matici v súčasnosti prebieha.Po jeho skončení by mal mať štát jasnú predstavu o tom, koľko peňazí Matica reálne potrebuje pre svoje fungovanie.Na základe dohody koalície by zákon o finančnej podpore Csemadoku mal prejsť prvým čítaním na októbrovej schôdzi NR SR, na novembrovú schôdzu pripravia poslanci SaS novelu zákona o Kult Minor a uzákonenie dotácií pre Maticu slovenskú začne koalícia riešiť hneď, ako budú známe výsledky vládneho auditu.Csemadok bol založený v marci roku 1949. V súčasnosti združuje 53-tisíc členov a má viac ako 400 miestnych organizácií. Zo štátneho rozpočtu bola organizácia podporovaná aj v minulosti, dotácie však v roku 1996 zrušila vláda vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara