Kollár vidí v znížení exekučných zrážok pomoc pre mnohých ľudí, Kolíková poukázala na zvýšenú motiváciu dlžníkov

Modelový príklad

Potreba nájdenia správnej rovnováhy

Milióny exekúcií

Zohľadňovanie životných nákladov

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vládou schválené zníženie exekučných zrážok z príjmov dlžníkov pomôže v situácii, keď narastajú životné náklady státisícom ľudí.Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Členovia vlády v stredu totiž odobrili návrh ministerstva spravodlivosti, ktorý upravuje rozsah zrážok zo mzdy a iných príjmov v exekúcii.„Jedná sa o zrážky exekútorov, ktorí už nebudú môcť v takej veľkej výške exekuovať tieto finančné zdroje," povedal Kollár.V prípade matky dvoch detí, ktorá má čistý príjem 700 eur mesačne podľa Kollára vzhľadom na schválené zmeny dôjde k zníženiu exekučnej zrážky o jednu polovicu. V prípade, že by mala čistý príjem 500 eur, zníženie zrážky bude predstavovať až tri štvrtiny.Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) bolo v tomto prípade dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi ochranou práv najslabších a splnením oprávnených záväzkov veriteľov. Finančná čiastka, ktorá bude musieť byť dlžníkom ponechaná, podľa nej narastie zo 100-percentného životného minima na 140 percent.Toto podľa nej môže zvýšiť motiváciu dlžníkov zamestnať sa a plniť si záväzky. „Osobitne tie záväzky, ako sú dane, výživné, náhrada škody na zdraví, osobitne náhrada škody na zdraví, ktorá bola spôsobená trestnými činmi, to všetko sú takzvané prednostné pohľadávky a tento voľnejší režim sa ich nijako nedotkne," zdôraznila ministerka.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v tejto súvislosti povedal, že od apríla 2017 na Slovensku evidovali milión exekúcií.„Z toho nám ostalo približne 800 000 starých exekúcií a dnes máme približne 300 000 nových exekúcii," dodal.Cieľom nového nariadenia vlády je, aby suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy v exekučnom konaní, zohľadňovala vysoký rast životných nákladov alebo prípadné negatívne dopady pandémie COVID-19 na finančnú stabilitu obyvateľstva.Navrhovaná právna úprava má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorý je potrebný pre zachovanie dôstojného života povinného, zabezpečovanie potrieb rodiny a domácnosti.