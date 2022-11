Gyimesi: Prezidentka Čaputová prečítala prejav, ktorému nerozumie

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec György Gyimesi OĽaNO ) si myslí, že prezidentka nepriamo vyzvala na predčasné voľby, ktoré by mali Progresívnemu Slovensku umožniť vstup do parlamentu.„Pani prezidentka podľa môjho názoru prečítala prejav, ktorému nerozumie," dodal poslanec. Argumentoval tým, že výzva na predčasné voľby by podľa jeho názoru znamenala katastrofu.Gyimesi sa vyjadril, že má svoj vlastný názor aj na pôsobenie prezidentky a inak to zhodnotiť nevie.