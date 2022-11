Protivzdušná obrana Ukrajiny je najvyššou prioritou USA, Washington zvažuje poskytnutie systémov Patriot Kyjevu

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty zvažujú, že na Ukrajinu pošlú systémy protivzdušnej obrany Patriot, aby podporili jej schopnosť odolávať ruským raketovým útokom.Ako referuje spravodajský web CNN, v utorok to novinárom povedal popredný predstaviteľ americkej obrany.„Zvažujeme všetky možnosti. Patriot je jednou z možností protivzdušnej obrany, o ktorej sa uvažuje. Pozeráme sa na to, čo s našimi spojencami a partnermi môžeme robiť a skúmame kombinácie, ktoré by boli užitočné,“ povedal predstaviteľ.Dodal, že protivzdušná obrana Ukrajiny je „najvyššou prioritou USA“.Raketový systém protivzdušnej obrany Patriot je navrhnutý tak, aby čelil a ničil prichádzajúce balistické rakety krátkeho doletu, pokročilé stíhačky a strely s plochou dráhou letu.