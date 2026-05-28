Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Gyimesi reaguje na Gubíka a jeho spoluprácu s PS: Zakomplexovaný samček, ktorý po prehre Orbána skočil do náručia progresívcov
Politik vyčítal, že Gubík predal stranu za drobné, a vymenil charakter za prázdne sľuby. Progresívne Slovensko ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Politik vyčítal, že Gubík predal stranu za drobné, a vymenil charakter za prázdne sľuby.
Progresívne Slovensko (PS) a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj maďarská strana.
Predseda Maďarskej aliancie László Gubík na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii hovoril o potrebe zmeny v ďalších voľbách. „Občania Slovenska sa na Maďarskú alianciu k dosiahnutiu tejto zmeny môžu spoľahnúť,“ deklaroval. Spolu s Michalom Šimečkom zároveň poukázali na zhodu v „civilizačných hodnotách“. Dohodli sa, že budú medzi sebou hľadať spoločný postup v kľúčových témach.
Diskusia sa sústredí na tri oblasti. Prvou je ekonomický a regionálny rozvoj južného a východného Slovenska. Ako ďalšiu určili právny štát, spravodlivosť aj postavenie národnostných menšín na Slovensku. Treťou oblasťou má byť európska a zahraničná politika.
Obaja lídri zdôraznili, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii. Nateraz je podľa Šimečku rozprávať sa o prípadných spájaniach sa strán na kandidátky do ďalších volieb predčasné.
Aj napriek vyhláseniam, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii, viacerí Maďari vnímali Gubíkov krok ako jasný dôkaz toho, že maďarskú stranu vedie smerom k progresívcom a odkláňa sa od konzervatívnych hodnôt. Mimoriadne kritický bol na sociálnej sieti poradca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, György Gyimesi. Ten otvorene hovorí o tom, že Gubík zapredal maďarskú stranu.
"Mnohí mi zhrození píšete, čo sa to porobilo s Maďarmi, že tak rýchlo po prehre Orbána skočili do náručia progresívcov. Odpoveď je jednoduchá - nič. Sledujete len odbrzdenú jazdu z kopca predsedu strany, ktorý reprezentuje výlučne hlas 77 straníkov (toľkí ho zvolili za predsedu). Nikto iný ho doteraz nikde nikdy nevolil ani nezvolil. Toto, priatelia, nie je reprezentatívny hlas Maďarov. Toto je nafúknuté ego zakomplexovaného samčeka, hrajúceho sa na alfa samca, ktorému strašne lichotí pretŕčať sa v médiách a myslieť si, že niečo ovplyvňuje," píše Gyimesi v kritickom komentári na sociálnej sieti.
Politik vyčítal, že Gubík predal stranu za drobné, a vymenil charakter za prázdne sľuby. "Pravda je taká, že väčšina voličov odmieta progresívcov, odmieta Korčoka a jeho protimaďarské postoje, odmieta vzdanie sa suverenity, takisto odmieta nám cudzie ideológie, ktorými sa to v progresívnom prostredí hmýri, a napokon odmieta fanatické zaťahovanie do vojny, s ktorou nemáme nič spoločné," zdôraznil politik.
Gyimesi svojich priaznivcov zároveň ubezpečil, že nie je všetkým dňom koniec, a všetci tí, ktorí nestratili a ani nezobchodovali svoje hodnoty, dostanú reálnu alternatívu.
Zdroj: SITA.sk - Gyimesi reaguje na Gubíka a jeho spoluprácu s PS: Zakomplexovaný samček, ktorý po prehre Orbána skočil do náručia progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Gubík predal maďarskú stranu za drobné
