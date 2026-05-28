Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. mája 2026

Gyimesi reaguje na Gubíka a jeho spoluprácu s PS: Zakomplexovaný samček, ktorý po prehre Orbána skočil do náručia progresívcov


Tagy: Parlamentné voľby

Politik vyčítal, že Gubík predal stranu za drobné, a vymenil charakter za prázdne sľuby. Progresívne Slovensko ...



Zdieľať
bp_3380 scaled e1779979086289 676x477 28.5.2026 (SITA.sk) - Politik vyčítal, že Gubík predal stranu za drobné, a vymenil charakter za prázdne sľuby.


Progresívne Slovensko (PS) a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj maďarská strana.

Predseda Maďarskej aliancie László Gubík na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii hovoril o potrebe zmeny v ďalších voľbách. „Občania Slovenska sa na Maďarskú alianciu k dosiahnutiu tejto zmeny môžu spoľahnúť,“ deklaroval. Spolu s Michalom Šimečkom zároveň poukázali na zhodu v „civilizačných hodnotách“. Dohodli sa, že budú medzi sebou hľadať spoločný postup v kľúčových témach.

Diskusia sa sústredí na tri oblasti. Prvou je ekonomický a regionálny rozvoj južného a východného Slovenska. Ako ďalšiu určili právny štát, spravodlivosť aj postavenie národnostných menšín na Slovensku. Treťou oblasťou má byť európska a zahraničná politika.

Obaja lídri zdôraznili, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii. Nateraz je podľa Šimečku rozprávať sa o prípadných spájaniach sa strán na kandidátky do ďalších volieb predčasné.

Gubík predal maďarskú stranu za drobné


Aj napriek vyhláseniam, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii, viacerí Maďari vnímali Gubíkov krok ako jasný dôkaz toho, že maďarskú stranu vedie smerom k progresívcom a odkláňa sa od konzervatívnych hodnôt. Mimoriadne kritický bol na sociálnej sieti poradca ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, György Gyimesi. Ten otvorene hovorí o tom, že Gubík zapredal maďarskú stranu.

"Mnohí mi zhrození píšete, čo sa to porobilo s Maďarmi, že tak rýchlo po prehre Orbána skočili do náručia progresívcov. Odpoveď je jednoduchá - nič. Sledujete len odbrzdenú jazdu z kopca predsedu strany, ktorý reprezentuje výlučne hlas 77 straníkov (toľkí ho zvolili za predsedu). Nikto iný ho doteraz nikde nikdy nevolil ani nezvolil. Toto, priatelia, nie je reprezentatívny hlas Maďarov. Toto je nafúknuté ego zakomplexovaného samčeka, hrajúceho sa na alfa samca, ktorému strašne lichotí pretŕčať sa v médiách a myslieť si, že niečo ovplyvňuje," píše Gyimesi v kritickom komentári na sociálnej sieti.

Politik vyčítal, že Gubík predal stranu za drobné, a vymenil charakter za prázdne sľuby. "Pravda je taká, že väčšina voličov odmieta progresívcov, odmieta Korčoka a jeho protimaďarské postoje, odmieta vzdanie sa suverenity, takisto odmieta nám cudzie ideológie, ktorými sa to v progresívnom prostredí hmýri, a napokon odmieta fanatické zaťahovanie do vojny, s ktorou nemáme nič spoločné," zdôraznil politik.

Gyimesi svojich priaznivcov zároveň ubezpečil, že nie je všetkým dňom koniec, a všetci tí, ktorí nestratili a ani nezobchodovali svoje hodnoty, dostanú reálnu alternatívu.


Zdroj: SITA.sk - Gyimesi reaguje na Gubíka a jeho spoluprácu s PS: Zakomplexovaný samček, ktorý po prehre Orbána skočil do náručia progresívcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nemecko chce prinútiť streamovacie služby investovať do domácej tvorby
<< predchádzajúci článok
Xiaomi 17T: Leica fotoaparát a výkonný hardvér v telefóne za výbornú cenu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 