|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viliam
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. mája 2026
Nemecko chce prinútiť streamovacie služby investovať do domácej tvorby
Netflix a ďalšie platformy varujú, že nové pravidlá môžu obmedziť investície aj veľké projekty.
Zdieľať
Streamovacie platformy vrátane Netflixu vo štvrtok kritizovali plán nemeckej vlády, podľa ktorého budú musieť reinvestovať časť príjmov z nemeckého trhu do domácej filmovej a televíznej produkcie.
Budú musieť investovať
Kabinet kancelára Friedricha Merza schválil návrh zákona, ktorý by platformám ako Netflix, Disney+ či Amazon Prime Video ukladal povinnosť investovať najmenej osem percent príjmov vytvorených v Nemecku do nemeckého a európskeho audiovizuálneho sektora. V prípade porušenia pravidiel by firmám hrozili finančné sankcie.
Mohutná podpora
Nemecká vláda zároveň oznámila takmer zdvojnásobenie verejnej podpory pre domácu produkciu na 250 miliónov eur ročne.
„Ak regulácia nakoniec sťaží investovanie do ambicióznych projektov a v dôsledku toho vznikne menej titulov, nebude to prínosom ani pre divákov, ani pre produkčné prostredie,“ uviedol riaditeľ globálnych záležitostí Netflixu v Nemecku Wolf Osthaus.
Aj iné krajiny
Netflix kritizoval aj ustanovenia týkajúce sa postupného vracania alebo zdieľania práv s producentmi. Podľa firmy môžu ohroziť financovanie veľkorozpočtových projektov.
„Skutočný cieľ posilniť Nemecko ako produkčné centrum s rozmanitým obsahom nemožno dosiahnuť právnym donucovaním,“ uviedla šéfka združenia Vaunet Daniela Beaujeanová.
Zákon ešte musí schváliť parlament. Platformy, ktoré reinvestujú najmenej 12 percent príjmov v Nemecku, budú oslobodené od povinných kvót na nemecký a európsky obsah. Podobné pravidlá už zaviedli aj Francúzsko, Dánsko či Švédsko.
Zdroj: SITA.sk - Nemecko chce prinútiť streamovacie služby investovať do domácej tvorby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Slovensko je na tom veľmi zle, bude z neho Grécko bez mora, hovorí ekonomický redaktor Richard Juriš – ROZHOVOR
Gyimesi reaguje na Gubíka a jeho spoluprácu s PS: Zakomplexovaný samček, ktorý po prehre Orbána skočil do náručia progresívcov