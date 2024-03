Gyimesi sa bráni obvineniu: Pravda mnohých bolí a neostáva im nič iné, len spochybniť moju integritu

20.3.2024 (SITA.sk) - Exposlanec György Gyimesi Maďarská aliancia ) si nie je vedomý spáchania žiadneho trestného činu. Politik tak reagoval na obvinenie, ktoré vzniesla Národná kriminálna agentúra (NAKA) a týka sa údajných machinácií vo verejnom obstarávaní.Okrem neho vzniesla nové obvinenie predsedovi Košického samosprávneho kraja Rastislavovi Trnkovi . Gyimesi má záujem celú situáciu objasniť a chce byť plne súčinný orgánom činným v trestnom konaní.„V priebehu svojej politickej kariéry som sa naučil, že mnou vyslovená pravda mnohých bolí a ani im veľmi nesedí do karát, čiže neostáva im nič iné len spochybniť moju integritu. Všetkých však chcem ubezpečiť, že budem naďalej upozorňovať na prešľapy, pretože nemôžeme dovoliť, aby progresívne mocenské hry zničili náš spôsob života, bezpečnosť, tradície a tradičnú rodinu. A to ani vtedy, ak lynčovanie iných nazývajú oprávneným a čestným," napísal na sociálnej sieti.O vznesení obvinenia informoval na utorkovej tlačovej besede prokurátor Ondrej Repa Uviedol, že „7. marca bolo vznesené obvinenie ďalším trom osobám. Jednou z osôb je súčasný košický župan, a tiež bývalý poslanec parlamentu. Treba povedať, že ide o poslanca z minulej vlády, čo opäť len potvrdzuje, že na Úrade špeciálnej prokuratúry sa žiadnym spôsobom nehľadelo na politickú príslušnosť a týmto osobám bolo vznesené obvinenie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní. Týkalo sa to podozrenia z predraženia zákazky na právne služby".