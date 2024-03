Narazila do značky, potom do stromu. Vodička po nehode v Novej Dubnici nafúkala takmer tri promile (foto)

20.3.2024 (SITA.sk) - Takmer tri promile alkoholu nafúkala pri dychovej skúške 52-ročná vodička, ktorá so svojím Audi havarovala na Okružnej ulici v Novej Dubnici. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová Opitá vodička najskôr prednou časťou vozidla vrazila do dopravného značenia a po tom ako strhla volant doprava narazila do stromu.„Policajti po príchode na miesto podrobili vodičku dychovej skúške na alkohol, ktorá krátko pred 14:00 skončila s výsledkom 2,94 promile,“ uviedla Kuzmová.Po jednorazovom ošetrení v nemocnici bola vodička umiestnená do cely policajného zaistenia.„Po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo 52-ročnej žene vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň bol spisový materiál odovzdaný dozorujúcemu prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby,“ dodala Kuzmová.