Gyimesiho návrh o Csemadoku môže byť protiústavný, zvýhodňuje jednu organizáciu pred ostatnými

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Návrh zákona o finančnej podporeby mohol byť protiústavný. Parlament preto o ňom nebude rokovať na nadchádzajúcej februárovej schôdzi parlamentu a preloží sa na ďalšiu marcovú schôdzu. Na rokovaní parlamentného výboru pre ľudské práva to uviedol poslanec György Gyimesi (OĽaNO), ktorý návrh zákona predložil.„Posúdenie ústavnosti tohto zákona je podstatné,“ vyhlásil Gyimesi s tým, že svoj návrh dá posúdiť ešte ústavným právnikom. Poslanec zároveň uviedol, že jeho návrh posúdila legislatívna rada vlády. Tá skonštatovala, že zákon môže byť protiústavný z dôvodu, že zvýhodňuje jednu organizáciu pred ostatnými bez toho, aby na ňu previedol nejaké úlohy.Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok by mal zo štátneho rozpočtu ročne dostávať sumu 300-tisíc eur. Peniaze by išli z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry. Táto suma by bola každý rok právne garantovaná. V minulosti Csemadok dostával finančný príspevok na svojej fungovanie od štátu, avšak v roku 1996 bola táto finančná dotácia zrušená.