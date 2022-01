Rusko zaradilo Navaľného a jeho spolupracovníkov na zoznam teroristov a extrémistov

Zvýšili tlak na nezávislé médiá

Represie proti kritickým hlasom

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady zaradili uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného a niektorých jeho spolupracovníkov na zoznam teroristov a extrémistov. Predstavuje to ďalší krok v dlhotrvajúcom zásahu proti podporovateľom opozície, nezávislým médiám a ľudskoprávnym aktivistom.Navaľného, ktorý je najtvrdším kritikom prezidenta Vladimira Putina, a osem jeho spojencov, vrátane Ľubov Soboľovej a Georgija Alburova, v utorok pridali na zoznam ruskej Federálnej finančnej monitorovacej služby. Bankové účty každého, kto je na tomto zozname, musia byť pritom podľa zákona zmrazené.Krok prišiel niečo vyše roka po Navaľného zatknutí, ktoré vyvolalo najväčšiu vlnu protestov v krajine za niekoľko rokov. Lídra opozície zdržali po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou, z ktorej viní Kremeľ. Ruské úrady odmietajú, že by sa podieľali na otrave. Navaľného po zadržaní poslali na dva a pol roka do väzenia za porušenie podmienečného odsúdenia z roku 2014.V nasledujúcich mesiacoch vzniesli obvinenia aj voči jeho bratovi Olegovi a mnohým jeho spolupracovníkom, mimo zákona postavili ich Nadáciu na boj proti korupcii a celú sieť regionálnych kancelárií, ktoré označili za extrémistické, čím paralyzovali ich činnosť.Ruské úrady v uplynulých mesiacoch zvýšili aj tlak na nezávislé médiá a ľudskoprávne skupiny, pričom desiatky z nich označili za zahraničných agentov a niektoré vyhlásili za „nežiaduce“, prípadne ich obvinili z napojenia na „nežiaduce“ skupiny. Niektoré prinútili ukončiť činnosť a iné ju radšej ukončili samy, aby sa vyhli ďalšej perzekúcii .Úrady tiež v utorok požiadali súd, aby nariadil Olegovi Navaľnému odsedieť si ročný podmienečný trest za mrežami. Olega spolu s ďalšími bratovými spolupracovníkmi vlani uznali za vinných z porušenia protipandemických opatrení protestami na podporu Alexeja a vymerali im ročné tresty s podmienečným odkladom. Olega predtým odsúdili spolu s bratom v roku 2014 a zatiaľ čo Alexej dostal podmienečný trest, Olega poslali na tri a pol roka za mreže. Prepustili ho v júni 2018.Hovorca Európskej komisie Peter Stano v utorok zopakoval, že kroky ruských úradov sú neprijateľné a únia ich vníma ako „pokračujúce represie proti kritickým hlasom v ruskej spoločnosti“.Ľubov Soboľová, ktorá odišla z krajiny po tom, ako vlani absolvovala dva súdne procesy, povedala v utorok pre agentúru The Associated Press, že je presvedčená, že rozhodnutie zaradiť ich na zoznam teroristov a extrémistov vzniklo v Kremli. „Nie sú absolútne žiadne pochybnosti o tom, že rozhodnutie týkajúce sa mňa, Navaľného a mojich najbližších spolupracovníkov a kolegov vzniklo v Kremli s osobným prispením Vladimira Putina. Myslím, že má všetky záležitosti týkajúce sa nášho tímu pod špeciálnou kontrolou a nie je to rozhodnutie nižšie postavených úradníkov,“ skonštatovala Soboľová, podľa ktorej má zrejme krok odstrašiť bežných Rusov. Zaviazala sa však, že Navaľného tím, ktorého kľúčoví členovia opustili krajinu, bude pokračovať v práci.