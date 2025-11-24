Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Ekonomika

24. novembra 2025

Gymbeam získal kapitálovú injekciu, investícia má rozšíriť distribúciu a urýchliť automatizáciu


Slovenský GymBeam, spoločnosť z oblasti fitness výživy a doplnkov, získal novú kapitálovú injekciu vo výške 30 miliónov eur. Investičné kolo viedol maďarský fond PortfoLion Capital Partners a doplnila ho



Zdieľať
virus_outbreak_germany_84227 7ace405bfeed46778d1cf4dcb8a351a9 676x450 24.11.2025 (SITA.sk) - Slovenský GymBeam, spoločnosť z oblasti fitness výživy a doplnkov, získal novú kapitálovú injekciu vo výške 30 miliónov eur. Investičné kolo viedol maďarský fond PortfoLion Capital Partners a doplnila ho Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). Ide o jedno z najväčších rastových investičných kôl do európskej e-commerce značky v segmente zdravia a výživy za posledné roky.


Transakcia sa uskutočnila po konkurenčnom procese, ktorý prilákal viacero kapitálových aj dlhových ponúk. Investícia má podporiť vstup na nové trhy, najmä v západnej Európe, rozšíriť distribučnú kapacitu, urýchliť automatizáciu logistiky a otvoriť priestor pre ďalšie akvizície.

Táto investícia nám umožní posunúť naše aktivity na úplne novú úroveň,“ uviedol zakladateľ firmy Dalibor Cicman. Zdôraznil, že kapitál zrýchli expanziu a rozšíri ponuku produktov pre zákazníkov. Zároveň ocenil, že doterajší investor Crowdberry v projekte ostáva, čo podľa neho potvrdzuje správny smer vývoja spoločnosti.

Za PortfoLionom stojí maďarská skupina OTP, pričom fond dlhodobo investuje do rýchlo rastúcich technologických a e-commerce firiem. Jeho zástupca CEO Jenő Nieder označil GymBeam za „kľúčového hráča“ v európskom segmente zdravia a wellness a vyzdvihol ambície manažmentu. Fond chce firme pomôcť so škálovaním.


Spoločnosť GymBeam vznikla v roku 2014. Vo svojom portfóliu ponúka široký výber športovej výživy, funkčných potravín a fitness doplnkov, pričom obsluhuje milióny zákazníkov vo viac ako 16 krajinách. GymBeam stavia na vlastnom vývoji produktov a digitálne orientovanom prístupe. V roku 2025 spoločnosť očakáva tržby približne 220 miliónov eur.




Zdroj: SITA.sk - Gymbeam získal kapitálovú injekciu, investícia má rozšíriť distribúciu a urýchliť automatizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fitness Investície Výživové doplnky
