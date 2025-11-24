Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

24. novembra 2025

Švédsko neuzná žiadnu ruskú okupáciu ukrajinských území


Tagy: Vojna na Ukrajine

Švédsko neuzná nijakú ruskú okupáciu ukrajinských území. Vyhlásila to v pondelok švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová, informuje web



belgium_eu_general_affairs_03245 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Švédsko neuzná nijakú ruskú okupáciu ukrajinských území. Vyhlásila to v pondelok švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová, informuje web Ukrajinská pravda.


Stenergardová zdôraznila, že Ukrajina opakovane vyjadrila svoju ochotu súhlasiť s úplným a bezpodmienečným prímerím a zapojením sa do rokovaní o mierovom riešení, zatiaľ čo Rusko tak neurobilo.

Keďže Rusko nezmenilo svoj postoj, nezmenilo ho ani Švédsko, ani EÚ. Naším postojom zostáva, že v záujme dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru nemožno hranice meniť silou,“ zdôraznila šéfka švédskej diplomacie.

Dovoľte mi, aby som to povedala jasne: Švédsko neuzná nezákonnú ruskú anexiu Krymu ani žiadnej inej časti územia Ukrajiny. Nebudeme odmeňovať agresiu," vyhlásila Stenergardová a dodala, že na ukrajinské ozbrojené sily sa nemôžu uvaľovať žiadne obmedzenia.


Zdroj: SITA.sk - Švédsko neuzná žiadnu ruskú okupáciu ukrajinských území © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vojna na Ukrajine
