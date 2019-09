H.Malíková: Marže obchodníkov s fairtrade tovarom neregulujeme

Káva, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Marže obchodníkov, ktorí predávajú fairtrade tovar, neregulujeme a nekontrolujeme, pretože v systéme je dôležité sledovať výrobky, respektíve suroviny do konečného spracovania a zabalenia. Pre TASR to uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovakia Hana Malíková.Nezisková organizácia nesleduje marže, ale predpokladá, že je pre obchodníkov zaujímavé prinášať zákazníkom takéto výrobky. "“ dodala Malíková. "," doplnila s tým, že nastavení marží je na obchodníkoch.V porovnaní s celosvetovou produkciou kávy a kakaa je ich fairtradová produkcia veľmi nízka, uviedla ku konkurencieschopnosti riaditeľka Malíková. „," dodala.Rast predaja fairtradového kakaa, kávy, bavlny a ovocia v roku 2018 si Malíková vysvetľuje aj tak, že v SR je veľa medzinárodných reťazcov, ktoré majú automaticky v ponuke takéto výrobky a zvyšuje sa tiež záujem ľudí o udržateľné hospodárenie a životné prostredie. V zahraničí takmer nie je reťazec, ktorý by neponúkal ovocie ako fairtradové banány.Rast predaja fairtradového tovaru na Slovensku považuje analytik obchodu Ľubomír Drahovský za úspešný štart prísunu surovín pre niektoré segmenty, používané pre finálny produkt v potravinárskom priemysle. Za predpokladu, že zo strany producentov je dodržaná garancia dobrej ponuky kvality za adekvátnu cenu, môže trend programu rásť. Deklarované nárasty v mnohých desiatkach percent treba podľa neho brať "", s prihliadnutím na časové a hodnotové úrovne, z ktorých sa v prezentovaných hodnoteniach vychádza.Riaditeľka Fairtrade Česko a Slovakia by bola rada, ak by sa podarilo dostať na Slovensko čerstvé ovocie aj rezané kvety. „,“ uviedla.Značka Fairtrade označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy organizácie Fairtrade International. Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia v tomto systéme ešte príplatok, ktorý môžu investovať do fariem a svojich komunít. Aktuálne je do neho zapojených približne 70 krajín z Afriky, Ázie, Strednej a Južnej Ameriky a 1,6 milióna farmárov. Pestujú kávu, kakao, banány, bavlnu, čaj, cukrovú trstinu a kvety. Tradičnými trhmi pre fairtrade sú USA, Európa, Austrália, Japonsko či Južná Kórea.