Zeman si dokazuje prevahu nad všetkými, domnievajú sa právnici

Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman si vyjadrením o prípadnom udelení abolície premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) dokazuje moc nad ním, ale aj nad všetkými ostatnými občanmi Českej republiky. Tak komentovala v sobotu na českom spravodajskom serveri Novinky.cz Zemanov štvrtkový výrok bývalá senátorka a niekdajšia podpredsedníčka českého ústavného súdu Eliška Wagnerová.Ďalší právnici zase hovoria o nátlaku na najvyššieho štátneho zástupcu (generálneho prokurátora) Pavla Zemana či o odkaze, že jeho záver bude bezpredmetný, píšu ďalej Novinky, on-line magazín denníka Právo.Sudcovská únia i Únia štátnych zástupcov (prokurátorov) je však vo vyjadreniach k výroku prezidenta výrazne vlažnejšia a viac-menej ho ústami svojich šéfov odmieta komentovať, uvádza denník Právo." hľadala Wagnerová ťažko odpoveď na otázku, ako chápe prezidentov výrok, poznamenávajú Novinky.cz.Vzápätí však slová našla. "," domnieva sa exsenátorka v rozhovore pre denník Právo.Miloš Zeman vo štvrtok v televízii Barrandov uviedol, že premiérovi Babišovi už v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo nič nehrozí, pretože aj v prípade, ak by najvyšší štátny zástupca rozhodol o obnovení jeho trestného stíhania, prezident by ho zasa zastavil.Český prezident zároveň dodal, že ak to bude nutné, využije svoje ústavné právo tzv. abolície, teda nariadenia, aby sa v trestnom konaní nepokračovalo. Podľa vlastných slov však dúfa, že to nebude potrebné.