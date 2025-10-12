Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

12. októbra 2025

Haaland dvakrát neuspel „z bieleho bodu“, no hetrikom priblížil Nórsko k bránam majstrovstiev sveta


Kanonier Erling Haaland ani na dvakrát nevyužil pokutový kop v sobotňajšom zápase proti Izraelu v rámci kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, ...



Zdieľať
66fc64efa258f327898277 676x451 12.10.2025 (SITA.sk) - Kanonier Erling Haaland ani na dvakrát nevyužil pokutový kop v sobotňajšom zápase proti Izraelu v rámci kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, no napriek tomu zaznamenal hetrik a pomohol Nórsku k presvedčivému víťazstvu 5:0.


Prvý Haalandov pokutový kop zneškodnil brankár Daniel Peretz, ale rozhodca Szymon Marciniak z Poľska nariadil opakovanie penalty, pretože gólman predčasne opustil bránkovú čiaru. Druhý pokus Haaland poslal do rohu, no Peretz opäť správne odhadol smer a loptu vyrazil.

Napriek zlyhaniu hrdinom zápasu


Haaland sa však neskôr v prvom polčase presadil strelou po prihrávke Alexandra Sörlotha, čím zaznamenal svoj desiaty gól v kvalifikácii. Následne pridal ďalšie dva zásahy a zvýšil svoj celkový počet gólov za Nórsko na 51, čím sa stal najlepším strelcom v histórii tejto severskej krajiny. Dosiahol to v rekordne krátkom čase. Potreboval na to len 46 zápasov, čo je výrazne menej ako u iných hviezd ako Harry Kane, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi či Cristiano Ronaldo.

„Je to šialené a niečo veľmi veľké. Vyhrali sme 5:0 a sme o krok bližšie. Teraz si však musíme zachovať chladné hlavy a sústrediť sa na Estónsko. Tento zápas je teraz jediná vec, na ktorej záleží. Musíme ho vyhrať,“ povedal Haaland podľa oficiáleneho webu Nórskeho futbalového zväzu.

Nórsko vedie so stopercentnou bilanciou


Nórsko si udržalo stopercentnú bilanciu v kvalifikácii so šiestimi víťazstvami zo šiestich zápasov a vedie I-skupinu o šesť bodov pred Talianskom, ktoré však stále môže teoreticky skončiť na 1. mieste, keďže „azúrová squadra“ odohrala o zápas menej a ešte nastúpi doma proti Nórsku.

Pred zápasom sa v Osle konali pokojné protesty na podporu Palestíny. Polícia vytvorila bezpečnostnú líniu v blízkosti štadióna, kde protestujúci skandovali rôzne heslá a držali červené karty či transparenty s nápisom „Koniec zápasu pre Izrael“.

Na štadióne Ullevaal bolo prítomných približne 22 až 23-tisíc divákov, pričom kapacita bola z dôvodu bezpečnostných opatrení znížená o 3-tisíc miest v blízkosti izraelských fanúšikov.


Zdroj: SITA.sk - Haaland dvakrát neuspel „z bieleho bodu“, no hetrikom priblížil Nórsko k bránam majstrovstiev sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

