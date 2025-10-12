Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Maximilián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. októbra 2025

Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, tvrdí pred Luxemburskom útočník Strelec


Tagy: Majstrovstvá sveta vo futbale Reprezentácia SR futbalistov

Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Dávid Strelec priznal, že piatkový zápas proti Severnému Írsku bol náročný a výsledok 0:2 je pre mužstvo sklamaním.



Zdieľať
northern_ireland_slovakia_wcup_soccer_32561 676x451 12.10.2025 (SITA.sk) - Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Dávid Strelec priznal, že piatkový zápas proti Severnému Írsku bol náročný a výsledok 0:2 je pre mužstvo sklamaním.


Slováci utrpeli v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta prvú prehru a momentálne majú na konte šesť bodov - rovnako ako Nemci i Severní Íri.

Nevyužitá šanca na vyrovnanie


Bol to náročný zápas. Škoda, že sa nám ho nepodarilo zvládnuť výsledkovo lepšie. Z Ostrovov som vedel, čo nás asi čaká. Bohužiaľ, súperovi sa podarilo presadiť jeho herný štýl. Dali sme do toho všetko, oni však zbierali druhé lopty, ich futbalom, tým že nakopávali lopty a získavali ich, nás porazili,“ uviedol Strelec pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Hráč anglického FC Middlesbrough mal v druhom polčase šancu na vyrovnanie, keď ho v 65. minúte perfektne vysunul Tomáš Rigo. „Nemyslím si, že som loptu zle dával, zdalo, že ide do bránky. Avšak tým, že som ju strieľal placírkou, rotovala von z bránky a lízla žrď. Možno som mohol s loptou ešte chvíľu ísť, ťažko povedať,“ opísal situáciu Strelec.

Dúbravka verí v lepšiu reakciu mužstva


Na otázku, čo musí tím zlepšiť pred nasledujúcim zápasom proti Luxembursku, odpovedal: „Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, než to bolo v prvom polčase v Belfaste. Vytvárať si viac šancí, a určite stavať na tímovom výkone.“

Brankár Martin Dúbravka dúfa, že slovenské mužstvo v zápase proti Luxembursku dobre zareaguje, keďže posledné dva duely v podaní tímu trénera Francesca Calzonu boli herne mimoriadne slabé.


„Treba zregenerovať a dôkladne sa pripraviť. Všetko ide rýchlo za sebou. Musí byť dobrá reakcia, hráme doma, pred našimi divákmi, ktorí, verím, si nájdu cestu na štadión. Zápas bude opäť ťažký, o schopnostiach Luxemburčanov sme mali možnosť presvedčiť sa v minulom i predminulom zápase. Hráme však pred vlastným obecenstvom a budeme sa snažiť presadiť naším štýlom hry,“ povedal ďalší slovenský legionár z Anglicka, konkrétne z tímu FC Burnley.


Zdroj: SITA.sk - Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, tvrdí pred Luxemburskom útočník Strelec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta vo futbale Reprezentácia SR futbalistov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Haaland dvakrát neuspel „z bieleho bodu“, no hetrikom priblížil Nórsko k bránam majstrovstiev sveta
<< predchádzajúci článok
Slovenská „dvadsaťjednotka“ remízovala v Írsku 2:2, kouča Kentoša mrzela nevyužitá tutovka v závere duelu – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 