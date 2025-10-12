|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Maximilián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. októbra 2025
Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, tvrdí pred Luxemburskom útočník Strelec
Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Dávid Strelec priznal, že piatkový zápas proti Severnému Írsku bol náročný a výsledok 0:2 je pre mužstvo sklamaním.
Zdieľať
12.10.2025 (SITA.sk) - Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Dávid Strelec priznal, že piatkový zápas proti Severnému Írsku bol náročný a výsledok 0:2 je pre mužstvo sklamaním.
Slováci utrpeli v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta prvú prehru a momentálne majú na konte šesť bodov - rovnako ako Nemci i Severní Íri.
„Bol to náročný zápas. Škoda, že sa nám ho nepodarilo zvládnuť výsledkovo lepšie. Z Ostrovov som vedel, čo nás asi čaká. Bohužiaľ, súperovi sa podarilo presadiť jeho herný štýl. Dali sme do toho všetko, oni však zbierali druhé lopty, ich futbalom, tým že nakopávali lopty a získavali ich, nás porazili,“ uviedol Strelec pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Hráč anglického FC Middlesbrough mal v druhom polčase šancu na vyrovnanie, keď ho v 65. minúte perfektne vysunul Tomáš Rigo. „Nemyslím si, že som loptu zle dával, zdalo, že ide do bránky. Avšak tým, že som ju strieľal placírkou, rotovala von z bránky a lízla žrď. Možno som mohol s loptou ešte chvíľu ísť, ťažko povedať,“ opísal situáciu Strelec.
Na otázku, čo musí tím zlepšiť pred nasledujúcim zápasom proti Luxembursku, odpovedal: „Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, než to bolo v prvom polčase v Belfaste. Vytvárať si viac šancí, a určite stavať na tímovom výkone.“
Brankár Martin Dúbravka dúfa, že slovenské mužstvo v zápase proti Luxembursku dobre zareaguje, keďže posledné dva duely v podaní tímu trénera Francesca Calzonu boli herne mimoriadne slabé.
„Treba zregenerovať a dôkladne sa pripraviť. Všetko ide rýchlo za sebou. Musí byť dobrá reakcia, hráme doma, pred našimi divákmi, ktorí, verím, si nájdu cestu na štadión. Zápas bude opäť ťažký, o schopnostiach Luxemburčanov sme mali možnosť presvedčiť sa v minulom i predminulom zápase. Hráme však pred vlastným obecenstvom a budeme sa snažiť presadiť naším štýlom hry,“ povedal ďalší slovenský legionár z Anglicka, konkrétne z tímu FC Burnley.
Zdroj: SITA.sk - Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, tvrdí pred Luxemburskom útočník Strelec © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci utrpeli v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta prvú prehru a momentálne majú na konte šesť bodov - rovnako ako Nemci i Severní Íri.
Nevyužitá šanca na vyrovnanie
„Bol to náročný zápas. Škoda, že sa nám ho nepodarilo zvládnuť výsledkovo lepšie. Z Ostrovov som vedel, čo nás asi čaká. Bohužiaľ, súperovi sa podarilo presadiť jeho herný štýl. Dali sme do toho všetko, oni však zbierali druhé lopty, ich futbalom, tým že nakopávali lopty a získavali ich, nás porazili,“ uviedol Strelec pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Hráč anglického FC Middlesbrough mal v druhom polčase šancu na vyrovnanie, keď ho v 65. minúte perfektne vysunul Tomáš Rigo. „Nemyslím si, že som loptu zle dával, zdalo, že ide do bránky. Avšak tým, že som ju strieľal placírkou, rotovala von z bránky a lízla žrď. Možno som mohol s loptou ešte chvíľu ísť, ťažko povedať,“ opísal situáciu Strelec.
Dúbravka verí v lepšiu reakciu mužstva
Na otázku, čo musí tím zlepšiť pred nasledujúcim zápasom proti Luxembursku, odpovedal: „Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, než to bolo v prvom polčase v Belfaste. Vytvárať si viac šancí, a určite stavať na tímovom výkone.“
Brankár Martin Dúbravka dúfa, že slovenské mužstvo v zápase proti Luxembursku dobre zareaguje, keďže posledné dva duely v podaní tímu trénera Francesca Calzonu boli herne mimoriadne slabé.
„Treba zregenerovať a dôkladne sa pripraviť. Všetko ide rýchlo za sebou. Musí byť dobrá reakcia, hráme doma, pred našimi divákmi, ktorí, verím, si nájdu cestu na štadión. Zápas bude opäť ťažký, o schopnostiach Luxemburčanov sme mali možnosť presvedčiť sa v minulom i predminulom zápase. Hráme však pred vlastným obecenstvom a budeme sa snažiť presadiť naším štýlom hry,“ povedal ďalší slovenský legionár z Anglicka, konkrétne z tímu FC Burnley.
Zdroj: SITA.sk - Hlavne v ofenzíve musíme hrať lepšie, tvrdí pred Luxemburskom útočník Strelec © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Haaland dvakrát neuspel „z bieleho bodu“, no hetrikom priblížil Nórsko k bránam majstrovstiev sveta
Haaland dvakrát neuspel „z bieleho bodu“, no hetrikom priblížil Nórsko k bránam majstrovstiev sveta
<< predchádzajúci článok
Slovenská „dvadsaťjednotka“ remízovala v Írsku 2:2, kouča Kentoša mrzela nevyužitá tutovka v závere duelu – FOTO
Slovenská „dvadsaťjednotka“ remízovala v Írsku 2:2, kouča Kentoša mrzela nevyužitá tutovka v závere duelu – FOTO