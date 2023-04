Haaland pije každý deň magický a energický „nápoj nórskych trollov“, dovážajú mu ho letecky z Nórska

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

































28.4.2023 (SITA.sk) - Nórsky útočník anglického futbalového klubu Manchester City Erling Haaland prezradil, že každý deň vypije množstvo mlieka. Nepochádza však z obchodu, ale priamo od kravy z malej mliekarne v nórskom meste Bryne, odkiaľ mlieko hráčovi denne dovážajú letecky.„Erling vypije niekoľko litrov mlieka denne. Nemôže byť pasterizované, iba surové,“ povedal podľa webu rmf24.pl hráčov otec Alf-Inge Haaland, ktorý na instagramovom konte zavesil záber, ako dojí kravu v Bryne.„Snažím sa to robiť osobne vždy, keď som v Nórsku, aby mal Erling vždy ten najkvalitnejší produkt. Doprava do Manchestru trvá len niekoľko hodín,“ dodal Haaland senior, ktorý v minulosti taktiež hrával za Manchester City, v rokoch 2000 až 2003.Mliekareň v 12-tisícovom Bryne je hrdá na to, že hviezda svetového futbalu pije jej produkt. Majitelia zdôraznili, že futbalistu poznajú odmalička, keďže sa vždy po tréningu prišiel napiť čerstvého mlieka od kravy, ktorú sám podojil.Keď sa britskí novinári pýtali Haalanda na jeho vášeň pre mlieko, futbalista vysvetlil, že je to magický a energický „nápoj nórskych trollov“ a robieva z neho dokonca aj koktaily s kapustou či špenátom.