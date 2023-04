Najlepší tím verzus senzácia. Slovenská „18“ môže podľa zámorského experta zaskočiť v semifinále MS aj Američanov

Najlepší tím vs. senzácia

Rozhodujúci bude výkon Urbana

28.4.2023 (SITA.sk) - Na slovenských hokejových reprezentantov do 18 rokov čaká v sobotu semifinálový zápas na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie vo Švajčiarsku proti americkým rovesníkom.Zverenci trénera Tibora Tartaľa vo štvrťfinále prekvapivo zdolali favorizovaných Fínov 3:2 a slovenská osemnástka si po 20 rokoch zahrá o medaily. Zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News vyzdvihol niekoľkých hráčov SR "18" a nevylúčil, že zaskočia aj výber USA."Pôjde o súboj najlepšieho tímu turnaja proti senzácii. Akokoľvek sa na to pozriete, kvalita aj hĺbka americkej zostavy prevyšuje tú slovenskú. Američania boli dominantní od začiatku MS a majú skvelú skupinu ofenzívnych obrancov," myslí si Ferrari, ktorý tiež podrobne analyzoval slovenské mužstvo. Dalibor Dvorský mal prsty vo všetkých troch góloch svojho tímu vo štvrťfinále a na šampionáte nazbieral už 11 kanadských bodov (6+5). V produktivite turnaja je štvrtý, pred ním je už len trio Američanov."O slovenskú ofenzívu sa staral najmä Dvorský. Je najproduktívnejší hráč turnaja mimo Američanov a priamo sa podieľal na ostatných siedmich góloch tímu. Dobre stavaný center dominoval nad súpermi, pôsobil ako muž medzi chlapcami. Vynikajúco mu sekundovali Juraj Pekarčík s Adamom Cedzom. Pekarčík vytvoril veľa šancí, ktoré Dvorský zakončoval, ale nedostal za to toľko uznania, koľko si zaslúžil. Patrí medzi mladších hráčov, ktorí budú dostupní na drafte nováčikov do NHL a na MS si zlepšil renomé. Maxim Štrbák bol pilierom obrany, ale prispeli k tomu aj Jakub Chromiak a Samuel Barčík. Brankár Samuel Urban zažiaril vo štvrťfinále s 54 zákrokmi," zhodnotil odborník.Slováci podľa Ferrariho majú šancu zdolať po Fínoch aj Američanov."Slováci budú potrebovať, aby Urban zopakoval výkon zo štvrťfinále alebo podal ešte lepší, ak chcú pomýšľať na spomalenie amerických útočníkov. Smith, Perreault a Leonard boli doposiaľ nezastaviteľní. Ak ich aj Slováci zastavia, americkí útočníci z druhej a tretej vlny budú zrejme nad ich sily. Američanom by pomohol aj taký dobrý výkon brankára Treya Augustina, aké predvádzal počas celého turnaja. Slovákom musí vyjsť veľa vecí, aby mohli zvíťaziť. Raz už však prekvapili, tak prečo nie znova?" uzavrel expert.