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06. júla 2026
Haaland poslal domov veľkú Brazíliu za 11 minút, Anglicko zvládlo vysokú mexickú prekážku
Majstrovstvá sveta vo futbale sú už bez Brazílie a Mexika. Po Francúzoch a Maročanoch postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale aj Nóri a Angličania. Nórsko si v osemfinále ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Majstrovstvá sveta vo futbale sú už bez Brazílie a Mexika.
Po Francúzoch a Maročanoch postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale aj Nóri a Angličania.
Nórsko si v osemfinále poradilo s Brazíliou 2:1 (0:0) a Anglicko s domácim Mexikom 3:2 (2:1). A to aj napriek tomu, že futbalisti Anglicka hrali od 54. min bez vylúčeného obrancu Jarella Quansaha.
Nórsko už dávno nie je futbalový trpaslík, ale že vyradí giganta Brazíliu, čakal asi málokto. Päťnásobní majstri sveta a sedemnásobní finalisti zrejme urazili šťastenu, keď v 14. min Bruno Guimaraes nepremenil pokutový kop a za celý zápas neboli schopní z hry prekonať skvelého nórskeho brankára Orjana Nylanda. A tak sa všetko rozhodol vziať na seba Erling Haaland.
Nórsky superútočník opäť raz ukázal, aký je komplexný a výnimočný. Na MetLife Stadium v East Rutherforde najprv nahlodal brazílske sebavedomie gólovou hlavičkou zo 79. min a o 11 minút neskôr, v čase stupňujúceho sa tlaku "Selecaa", napriahol spoza šestnástky a strelou k ľavej žrdi prakticky rozhodol zápas.
Brániacemu Danilovi nasadil "jasličky" a brankárovi Alissonovi druhý úder. Bol to jeho siedmy gól na aktuálnom svetovom šampionáte a vyrovnal sa tým Lionelovi Messimu a Kylianovi Mbappému. V desiatej minúte nadstavenia síce Neymar z pokutového kopu znížil, ale bola to už len povestná "labutia pieseň" tímu, ktorý čaká na finálovú účasť na MS už 24 rokov.
"Ak dostanem jednu alebo dve šance, zvyčajne to vedie ku gólu. Vlastne neviem, ako to robím – ale presne takto to u mňa funguje. Kľúčom je zostať sústredený. Vždy si hovorím, že šanca príde. A keď príde, zvyčajne okamžite viem, či lopta pôjde do bránky alebo nie. Stále sme sa tlačili dopredu. Hrať za Nórsko je tá najväčšia vec, akú môžete ako futbalista zažiť. Robí vás to nesmierne hrdým," povedal Haaland.
Nasledovalo štvrté osemfinále na MS 2026 a súboj Anglicka a domáceho Mexika na ikonickom Aztéckom štadióne v Mexico City bol kvalitou ešte lepší a možno aj dramatickejší ako meranie síl Nórov s Brazílčanmi. Pre búrku sa začal o hodinu neskôr, ale na kvalite mu to neubralo. Dva góly Juda Bellinghama v rozpätí troch minút Angličanom výrazne pomohli, ale Julian Quinones štvrtým gólom na MS 2026 ešte do konca prvého polčasu znížil na 1:2.
Deväť minút po prestávke predviedol obranca Anglicka Jarell Quansah tvrdý zákrok a hlavný rozhodca Alireza Faghani po intervencii VARu mu ukázal červenú kartu. Ešte predtým Nico O'Reilly iba opečiatkoval žrď mexickej bránky. Lenže Angličania sa dočkali aj tretieho gólu. Po faule brankára Mexika Raúla Rangela na Anthonyho Gordona sa kopal pokutový kop a Harry Kane sa z takých situácií nemýli - strelil už svoj šiesty gól na MS 2026.
Potom sa začala mexická stíhacia jazda, ktorá mala parametre veľkého futbalu, ale stačila len na zníženie na 2:3. Z pokutového kopu uspel skúsený Raúl Jiménez. V závere sa 12 minút nadstavovalo k riadnemu hraciemu času, ale skvelý Jordan Pickford už tretíkrát neinkasoval.
Mexiko v predchádzajúcich štyroch zápasoch neinkasovalo ani raz, ale tri anglické góly znamenali po Kanade stopku aj pre druhého z troch organizátorov majstrovstiev sveta.
"Som veľmi hrdý na to, čo sme dokázali. Bol to mimoriadne ťažký zápas. V momentoch, keď sme si mysleli, že máme náskok, udrel súper. Keď to bolo ťažké, nikto sa nevzdal. Nikto nestratil vieru. Toto bol štadión Aztéca a futbaloví Mexiko v úplne bláznivom vydaní. Dali sme do toho všetko, každý jeden z nás a dostali sme odmenu," skonštatoval tréner Anglicka Thomas Tuchel.
V pondelok odohrajú na MS 2026 osemfinálové zápasy číslo 5 a 6. Na európsky šláger Portugalsko - Španielsko v Arlingtone (21.00 h SELČ) nadviaže v Seattle duel domácich Američanov s Belgičanmi. Hrať sa bude od 2.00 h SELČ.
Výsledky nedeľňajších zápasov osemfinále na MS 2026:
Mexiko - Anglicko 2:3 (1:2)
Brazília - Nórsko 1:2 (0:0)
Najbližší program - pondelok 6. júla:
Portugalsko - Španielsko (21.00 h SELČ, Arlington)
USA - Belgicko (2.00 h SELČ v utorok, Seattle)
Zostávajúce osemfinálové dvojice:
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia
Zdroj: SITA.sk - Haaland poslal domov veľkú Brazíliu za 11 minút, Anglicko zvládlo vysokú mexickú prekážku © SITA Všetky práva vyhradené.
Po Francúzoch a Maročanoch postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale aj Nóri a Angličania.
Nórsko si v osemfinále poradilo s Brazíliou 2:1 (0:0) a Anglicko s domácim Mexikom 3:2 (2:1). A to aj napriek tomu, že futbalisti Anglicka hrali od 54. min bez vylúčeného obrancu Jarella Quansaha.
Nepremenená jedenástka
Nórsko už dávno nie je futbalový trpaslík, ale že vyradí giganta Brazíliu, čakal asi málokto. Päťnásobní majstri sveta a sedemnásobní finalisti zrejme urazili šťastenu, keď v 14. min Bruno Guimaraes nepremenil pokutový kop a za celý zápas neboli schopní z hry prekonať skvelého nórskeho brankára Orjana Nylanda. A tak sa všetko rozhodol vziať na seba Erling Haaland.
Nórsky superútočník opäť raz ukázal, aký je komplexný a výnimočný. Na MetLife Stadium v East Rutherforde najprv nahlodal brazílske sebavedomie gólovou hlavičkou zo 79. min a o 11 minút neskôr, v čase stupňujúceho sa tlaku "Selecaa", napriahol spoza šestnástky a strelou k ľavej žrdi prakticky rozhodol zápas.
Aj druhý úder
Brániacemu Danilovi nasadil "jasličky" a brankárovi Alissonovi druhý úder. Bol to jeho siedmy gól na aktuálnom svetovom šampionáte a vyrovnal sa tým Lionelovi Messimu a Kylianovi Mbappému. V desiatej minúte nadstavenia síce Neymar z pokutového kopu znížil, ale bola to už len povestná "labutia pieseň" tímu, ktorý čaká na finálovú účasť na MS už 24 rokov.
Nevie, ako to robí
"Ak dostanem jednu alebo dve šance, zvyčajne to vedie ku gólu. Vlastne neviem, ako to robím – ale presne takto to u mňa funguje. Kľúčom je zostať sústredený. Vždy si hovorím, že šanca príde. A keď príde, zvyčajne okamžite viem, či lopta pôjde do bránky alebo nie. Stále sme sa tlačili dopredu. Hrať za Nórsko je tá najväčšia vec, akú môžete ako futbalista zažiť. Robí vás to nesmierne hrdým," povedal Haaland.
Dvakrát Bellingham
Nasledovalo štvrté osemfinále na MS 2026 a súboj Anglicka a domáceho Mexika na ikonickom Aztéckom štadióne v Mexico City bol kvalitou ešte lepší a možno aj dramatickejší ako meranie síl Nórov s Brazílčanmi. Pre búrku sa začal o hodinu neskôr, ale na kvalite mu to neubralo. Dva góly Juda Bellinghama v rozpätí troch minút Angličanom výrazne pomohli, ale Julian Quinones štvrtým gólom na MS 2026 ešte do konca prvého polčasu znížil na 1:2.
Červená karta aj dve penalty
Deväť minút po prestávke predviedol obranca Anglicka Jarell Quansah tvrdý zákrok a hlavný rozhodca Alireza Faghani po intervencii VARu mu ukázal červenú kartu. Ešte predtým Nico O'Reilly iba opečiatkoval žrď mexickej bránky. Lenže Angličania sa dočkali aj tretieho gólu. Po faule brankára Mexika Raúla Rangela na Anthonyho Gordona sa kopal pokutový kop a Harry Kane sa z takých situácií nemýli - strelil už svoj šiesty gól na MS 2026.
Potom sa začala mexická stíhacia jazda, ktorá mala parametre veľkého futbalu, ale stačila len na zníženie na 2:3. Z pokutového kopu uspel skúsený Raúl Jiménez. V závere sa 12 minút nadstavovalo k riadnemu hraciemu času, ale skvelý Jordan Pickford už tretíkrát neinkasoval.
Hrdosť po bláznivom zápase
Mexiko v predchádzajúcich štyroch zápasoch neinkasovalo ani raz, ale tri anglické góly znamenali po Kanade stopku aj pre druhého z troch organizátorov majstrovstiev sveta.
"Som veľmi hrdý na to, čo sme dokázali. Bol to mimoriadne ťažký zápas. V momentoch, keď sme si mysleli, že máme náskok, udrel súper. Keď to bolo ťažké, nikto sa nevzdal. Nikto nestratil vieru. Toto bol štadión Aztéca a futbaloví Mexiko v úplne bláznivom vydaní. Dali sme do toho všetko, každý jeden z nás a dostali sme odmenu," skonštatoval tréner Anglicka Thomas Tuchel.
V pondelok ďalšie dva zápasy
V pondelok odohrajú na MS 2026 osemfinálové zápasy číslo 5 a 6. Na európsky šláger Portugalsko - Španielsko v Arlingtone (21.00 h SELČ) nadviaže v Seattle duel domácich Američanov s Belgičanmi. Hrať sa bude od 2.00 h SELČ.
Výsledky nedeľňajších zápasov osemfinále na MS 2026:
Mexiko - Anglicko 2:3 (1:2)
Brazília - Nórsko 1:2 (0:0)
Najbližší program - pondelok 6. júla:
Portugalsko - Španielsko (21.00 h SELČ, Arlington)
USA - Belgicko (2.00 h SELČ v utorok, Seattle)
Zostávajúce osemfinálové dvojice:
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia
Zdroj: SITA.sk - Haaland poslal domov veľkú Brazíliu za 11 minút, Anglicko zvládlo vysokú mexickú prekážku © SITA Všetky práva vyhradené.
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